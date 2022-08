Đoàn Văn Hậu bị Đức Chinh ‘dìm hàng’ trong ngày công khai hẹn hò Hải My

Tối qua (14/8), hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với TOP 10 hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My bằng hàng loạt ảnh tình cảm của cả hai trong thời gian “hoạt động bí mật” vừa qua. Hành động này khiến cư dân mạng được một phen chao đảo.

Văn Hậu và Hải My trên chiếc xe Dream tại Quy Nhơn

Nhiều fan tỏ ra thích thú và chúc mừng cặp uyên ương trai tài gái sắc này. Dù vậy, đây cũng là thời điểm các đồng đội của Văn Hậu được dịp tung hê những hình ảnh bị “cấm” phát sóng ra bên ngoài thời gian qua. Tiên phong trong phong trào này là tiền đạo Hà Đức Chinh.

Bình luận rất "cà khịa" của Đức Chinh

Cầu thủ thuộc biên chế Bình Định chia sẻ hình ảnh cặp Văn Hậu-Hải My đèo nhau trên chiếc xe Dream huyền thoại trên đường phố Quy Nhơn. Trông Văn Hậu và Hải My khá “khổ sở” với chiếc xe “tí hon” này. Có lẽ do cả hai chân quá dài nên khi họ di chuyển trên chiếc Dream thì cái xe tỏ ra nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Đây cũng là “đạo cụ” trong bức hình mới đây được Hà Đức Chinh và Văn Hậu chụp cùng nhau cách đây không lâu đã đăng tải trên mạng xã hội. Và tất nhiên người chụp bức hình này không ai khác ngoài Hải My. Dự kiến, đây mới chỉ là “phát súng” đầu tiên cho phong trào “dìm hàng” không thương tiếc với cặp Văn Hậu-Hải My.

Tác giả: Thanh Nhã

Nguồn tin: thethaovanhoa.vn