Dỡ “barie” về thủ tục hành chính dự án đầu tư ở Nghệ An

Còn nhớ, tại bản Kết luận Thanh tra số 471/KL-UBND, ngày 05/8/2019 của tỉnh Nghệ An về việc thực hiện trình tự, thủ tục hành chính của 10 dự án đầu tư trên địa bàn, ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (hiện nay là Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An) nêu rõ: Thời gian qua doanh nghiệp phản ánh về thời gian giải quyết thủ tục đầu tư chậm là có cơ sở, trong đó có nhiều thủ tục chậm kéo dài, chậm chạp.

Ngoài vướng mắc về thủ tục hành chính, nhiều nhà đầu tư vào Nghệ An hiện

nay còn gặp rào cản rất lớn về đất đai để triển khai dự án

Vướng mắc thủ tục pháp lý

Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa tốt, chưa logic, thiếu chặt chẽ ở một số khâu; quy trình giải quyết thủ tục ở cấp huyện, xã cần thông qua cấp ủy; một số thủ tục tham mưu của các sở, ngành chưa đúng, có sai sót, dẫn đến phải thu hồi, hủy bỏ văn bản; Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành chưa cao, thiếu kiểm tra, đôn đốc… là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên.

Tại thời điểm công bố Kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu đích danh Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có 5/40 nhiệm vụ công vụ chậm triển khai, Sở Tài nguyên và Môi trường có 4/37 và Sở Xây dựng 6/36 chậm thực hiện…

Với 10 dự án được kiểm tra thì đoàn thanh tra nhận thấy đường đi của các văn bản, thủ tục pháp lý luôn gặp phải “barie” gác chắn lại. Cụ thể, các dự án gồm: Khu dân cư du lịch và dịch vụ Cửa Cờn ở phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai); Tổ hợp khách sạn và Trung tâm thương mại Artimex tại xã Nghi Phú (TP Vinh); Chung cư Vinhplaza tại phường Quán Bàu (TP Vinh); Chung cư biệt thự liền kề Trường Thành 2 tại phường Trường Thi (TP Vinh)…đều gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Ngay như tại Khu A, KCN Nam Cấm thuộc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cũng có không ít doanh nghiệp như Công ty CP tổng hợp vật liệu Trường An, Công ty CP đầu tư xây dựng 379, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt…đã gần 10 năm rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” vì không được giao mặt bằng hoàn thiện để đầu tư sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân do vướng mắc về cơ chế hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, thiếu quyết liệt từ cơ quan có thẩm quyền trong khâu xử lý khiến doanh nghiệp “dài cổ” chờ đợi nhiều năm nay trong thất vọng. Đến

thời điểm hiện nay, vướng mắc này vẫn chưa được giải quyết cho nhà đầu tư vào Khu A, KCN Nam Cấm.

Cải thiện môi trường đầu tư

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã trình HĐND tỉnh thông qua, ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 điều chỉnh bảng giá đất tại các khu công nghiệp; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 quy định về tiêu chí, quy mô, điều kiện, tỷ lệ diện tích tách dự án độc lập để tạo hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án một cách hiệu quả, xứng tầm.

Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông qua vào ngày 24/01/2022 nhằm mục tiêu khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; hướng đến tạo lập được môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn hơn nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Mục tiêu của đề án nói trên nhằm từng bước tháo gỡ rào cản, vướng mắc, nâng cao chất lượng điều hành của các Sở, ngành…nhằm tạo môi trường thông thoáng, giúp nhà đầu tư “làm tổ” lâu dài tại địa phương.

Để làm được điều đó, theo các chuyên gia, Nghệ An cũng cần nhận diện nhanh-đúng-trúng các rào cản, điểm nghẽn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong môi trường đầu tư kinh doanh, sớm trở thành địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Nhìn chung, sự chuyển biến về môi trường cải cách hành chính trên địa bàn Nghệ An trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước kia. Thái độ phục vụ hành chính công của cán bộ, viên chức ở Nghệ An trong thời gian gần đây đã có sự thay đổi rõ rệt, không còn kiểu cố tình làm khó doanh nghiệp, người dân nữa. Chúng tôi hy vọng sự chuyển biến về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh bắt đầu từ thái độ thân thiện với doanh nghiệp trong việc phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính để nhà đầu tư yên tâm khi triển khai hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết cho từng dự án” - ông Nguyễn Đức Tuyến, Chủ tịch Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đánh giá.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn