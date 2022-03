Điều tra đối tượng rút súng thị uy tại văn phòng công chứng

Theo đơn cầu cứu của bà Trần Thị Thanh Hóa (SN 1973), trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), bà có mua một lô đất diện tích 817,7m2 của ông Nguyễn Văn Kỳ ở xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn với giá 4,2 tỷ đồng.

HÌnh ảnh Hồ Văn Nam rút súng, lên đạn nơi công cộng (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mảnh đất này là do em gái bà Hóa cùng với bà Quế Thị Thơm, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn góp chung tiền mua, nhưng sau đó bà Thơm không có tiền, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên bà Hóa đứng ra “giải cứu”, bỏ tiền ra mua lại toàn bộ lô đất nói trên. Sau đó, có người hỏi mua với giá cao nên bà Thơm đã đề nghị được chuyển nhượng lại mảnh đất này với giá 6,09 tỷ đồng và được bà Hóa đồng ý. Chiều 21-2-2022, hai bên thống nhất đến Văn phòng công chứng Lang Văn Tiến tại thị trấn Nghĩa Đàn để làm các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng lô đất.

Theo bà Hóa, khoảng 16h30 phút cùng ngày, thay vì cùng làm thủ tục chuyển nhượng như đã thống nhất, thì bà Quế Thị Thơm lại gọi điện cho bà Bạch Thị Hưng, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng một tốp người nữa đến văn phòng công chứng. Tại đây, khi bà Hóa đưa bìa đỏ cho nhân viên văn phòng công chứng để làm thủ tục, thì bà Hưng giật ngang trên tay, sau đó bà Thơm giành lấy bìa đỏ xé ra làm nhiều mảnh ngay trước mặt mọi người. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên mọi người không kịp phản ứng.

“Vừa lúc đó, có một nam thanh niên từ bên ngoài lao vào phòng công chứng, sử dụng súng dí vào người của chồng tôi, hành hung đe dọa đến tính mạng của chồng tôi”, đơn bà Hóa viết.

Ông Lang Văn Tiến, Trưởng văn phòng công chứng nơi xảy ra vụ việc xác nhận với phóng viên, có sự việc khách hàng xé bìa đỏ của nhau xảy ra ngay trong văn phòng công chứng. Ông Tiến cũng cho biết, việc bà Hóa tố cáo bị một người đàn ông rút súng, có động thái lên đạn là có thật. Danh tính người này là ông Hồ Văn Nam (SN 1987), trú tại thị xã Thái Hòa.

“Người này là khách quen, thường xuyên đến giao dịch trên địa bàn. Từ trước đến nay, ông Nam đến văn phòng công chứng giao dịch chưa từng có thái độ, hành động nào bất thường”, ông Tiến cung cấp thêm.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với ông Hồ Văn Nam, người bị tố cầm súng đe dọa người khác, anh này cũng xác nhận mình là nam nhân vật cầm súng trong video clip lan truyền trên mạng xã hội, nhưng sự việc trái ngược hoàn toàn với đơn tố cáo của bà Trần Thị Thanh Hóa.

Theo đơn tường trình của ông Nam, quá trình góp vốn với em gái bà Hóa, bà Quế Thị Thơm đã nhờ ông Hồ Văn Nam soạn và ký hợp đồng góp vốn, đồng thời bà Thơm ủy quyền cho Nam được toàn quyền thay mặt và nhân danh bà Thơm trong việc xác lập, thực hiện hợp đồng góp vốn này. Thời điểm xảy ra cự cãi, giằng co bìa đỏ, Nam đang làm việc tại TAND thị xã Thái Hòa, nhận được cuộc gọi từ khách hàng yêu cầu được bảo vệ, người này đã vào Văn phòng công chứng.

“Thấy chồng bà Hóa và những người đi cùng manh động, dùng lời lẽ kích động, đe dọa dùng vũ lực, lúc này tôi có mang theo công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su. Trước đó, tôi đi công tác ở Đà Lạt nên đã tháo băng đạn ra khỏi súng để bảo quản theo quy định, nên khi vào hỗ trợ bảo vệ cho khách hàng thì chỉ mang súng chứ không mang theo băng đạn. Khi thấy tình thế cấp thiết, tôi thực hiện việc kiểm tra súng bằng cách lên đạn và lắc xem trong nòng súng có đạn hay không. Sau đó, tôi khoá, đẩy chốt an toàn xuống phía dưới để súng ở trạng thái an toàn. Thực hiện xong các bước kiểm tra trên thì tôi để ngay súng vào bao da và cất đi”, ông Nam tường trình.

Toàn bộ sự việc xảy ra tại văn phòng công chứng, có hai cán bộ Công an huyện Nghĩa Đàn vô tình chứng kiến được khi đến đây làm thủ tục công chứng, nên tất cả những người liên quan ngay sau đó đã được đưa về Công an thị trấn Nghĩa Đàn để làm việc. Vụ việc sau đó đã được chuyển giao cho Công an huyện Nghĩa Đàn thụ lý.

Được biết Hồ Văn Nam không phải là luật sư. Điều này cũng được chính Nam xác nhận, anh này cho biết là cử nhân luật Hà Nội, chưa từng xưng danh luật sư. Tuy nhiên, tìm hiểu của chúng tôi, Hồ Văn Nam có một cơ sở hành nghề với tên gọi “Văn phòng luật Kanlaw” ở thị xã Thái Hòa, chuyên về dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn xử lý nợ, bảo vệ và điều tra. Cũng theo thông tin phóng viên thu thập được, Nam hiện đang sở hữu hai đơn vị là Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ và điều tra Nghệ An, do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp giấy phép năm 2020 và Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và xử lý nợ Nghệ An, hoạt động từ năm 2019.

Một cán bộ Công an thị xã Thái Hòa cho biết thêm, dưới vỏ bọc này, Hồ Văn Nam đã can thiệp vào nhiều vụ việc liên quan đến pháp luật trên địa bàn. Thậm chí, dưới cái mác là hành nghề luật khiến nhiều người nhầm tưởng là luật sư, Nam được nhiều người biết đến với cái tên gọi là “Luật sư Nam”. Về khẩu súng đối tượng này đang sử dụng, theo báo cáo của Công an huyện Nghĩa Đàn, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này đã vào cuộc để điều tra, làm rõ. Theo đó, khẩu súng mà Hồ Văn Nam sử dụng là súng bắn đạn cao su RG88, có số seri RCG20412009. Khẩu súng này được cấp cho Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và điều tra Nghệ An do Nam làm giám đốc, giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ số 4021300021 có thời hạn đến năm 2026.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thiện Thành

Nguồn tin: antg.cand.com.vn