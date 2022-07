Điều động Đại tá Mai Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM

Đại tá Mai Hoàng, sinh năm 1979, quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; học vị Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 2012-2020, đồng chí Mai Hoàng giữ nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Sơn La như: Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Đến tháng 4/2020, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Đại tá Mai Hoàng là 'người hùng chống ma túy'. Từ năm 2016 đến 2020, khi còn công tác tại Công an huyện Mộc Châu, Sơn La, đồng chí đã chỉ đạo các đơn vị đấu tranh, phát hiện, xử lý hàng ngàn đối tượng liên quan đến ma túy. Đặc biệt là chiến dịch tấn công, xóa sổ 2 điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đại tá Mai Hoàng từng được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 huân chương...