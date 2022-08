Diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Dự và chủ trì hội nghị tổng kết có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập.

Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Lào dự hội nghị do Thiếu tướng Văn thong - Bút tạ vông - Phó Tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành.

Sau một thời gian làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nội dung, chương trình diễn tập năm 2022 theo yêu cầu đề ra.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương, hơn 1.000 cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể và 05 địa phương của tỉnh tham gia diễn tập phối hợp với lực lượng các đơn vị của Quân khu 4 với nhiều loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật tập trung huấn luyện các nội dung diễn tập thực binh đúng ý định. Phối hợp với Lữ đoàn Thông tin 80, Viettel Nghệ An triển khai hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin rộng khắp trên địa bàn tác chiến khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh; truyền dẫn hình ảnh trực tiếp từ các khu vực thực binh và thiết lập 23 điểm cầu truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành, xử lý các tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung báo cáo công tác diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, báo cáo tóm tắt kết quả diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Các Hội nghị cơ chế diễn ra đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung; thể hiện tinh thần khẩn trương, cấp bách, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình huống đề ra.

Quang cảnh hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An 2022

Phần diễn tập thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh được tổ chức, chỉ huy điều hành chặt chẽ, linh hoạt, đúng nguyên tắc; hành động của các lực lượng tham gia diễn tập thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung thực hành huy động và tiếp nhận quân nhân dự bị; huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự được tiến hành nhanh gọn, an toàn, đúng quy trình, khẩn trương và sát với thực tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những vấn đề cần rút kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm và đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 nhận xét, đánh giá công tác diễn tập của tỉnh Nghệ An

Nhận xét, đánh giá về kết quả cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả cao mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong cuộc diễn tập lần này. Nghệ An là tỉnh đầu tiên của Quân khu thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, nhiều thành phần lực lượng tham gia với quân số đông. Các nội dung thực binh sử dụng số lượng lớn vũ khí, trang thiết bị hiện đại, nhất là sử dụng máy bay trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp, xe đặc chủng... Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022.

Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Nghệ An cần thực hiện trong thời gian tới để xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự vững chắc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện ý kiến nhận xét đánh giá và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình diễn tập cũng như các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, trực tiếp là đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo. Kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh toàn dân; đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của tỉnh về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ, triển khai các nhiệm vụ ứng phó với thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo tiềm lực quốc phòng vững chắc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh, huyện; diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ.

