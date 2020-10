Diễn tập công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Trong tỉnh

Sáng nay 12/10, Công an tỉnh tổ chức buổi diễn tập các phương án bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.