Diễn biến "nóng" vụ mẹ đơn thân 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi

Theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), vào khoảng 19h25 ngày 16/1/2022, ông P.T.Đ (43 tuổi, quê thành phố Tân An, tỉnh Long An) đến Công an phường Tương Mai trình báo về việc vào khoảng 18h ngày 14/1, ông Đ. nhận được tin báo con gái là P.T.D.H (22 tuổi, tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Anh Đ. được nghe nói lại sự việc con gái anh đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại cơ sở không rõ địa chỉ, dẫn đến việc bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Công an phường Tương Mai khẩn trương tiến hành xác minh.

Điều tra ban đầu xác định những người mặt tại hiện trường xảy ra sự việc ngày 14/1 gồm: Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, quê quán Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (32 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; là bác sỹ gây mê thuộc một bệnh viện ở Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (32 tuổi, quê quán Lục Nam, Bắc Giang);

Cùng 2 người có liên quan trong vụ việc là Trần Thế Anh (31 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (28 tuổi, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Điều tra xác định, qua quan hệ xã hội, Giang quen biết Hoàng Minh Phong rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ.

Khoảng tháng 2/2021 Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của mình tại 18C, Tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Mặc dù Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong.

Sau đó, Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách làm phẫu thuật thẩm mỹ thì Giang sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của Phong. Tiếp đó, Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Khoảng tháng 5/2021, chị P.T.D.H liên hệ nhắn tin với Giang về việc muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc.

Tổng cộng, chị H. đã chuyển cho Giang 35 triệu đồng. Sau đó, Giang hẹn ngày 14/1/2022 sẽ tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị H. tại địa chỉ 18C, tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 13/1, Giang thông báo cho Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sỹ gây mê.

Đầu giờ chiều 14/1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ “chui”, và được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật.

Đến ngày 16/3, gia đình chị H. thông báo đến Công an quận Hoàng Mai về việc chị H. đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai đã phối hợp Việ KSND Hoàng Mai và Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành pháp y tử thi nạn nhân H. theo quy định.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị