Dịch vụ khách sạn tình yêu đi kèm “đồ chơi” tì.nh d.ục nở rộ mùa Valentine

Dịch vụ khách sạn tình yêu đi kèm “đồ chơi” tình dục nở rộ mùa Valentine

Đã lấy nhau nhiều năm, anh T.T.L. (Ba Đình, Hà Nội) muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng vào dịp Valentine năm nay, nên đã tìm đặt phòng khách sạn tình yêu.

Theo anh L, việc giữ lửa trong chuyện tình cảm vợ chồng là điều hết sức cần thiết. Đôi lúc cũng phải tạo không gian và cảm giác mới mẻ để cả hai tìm lại cảm xúc như hồi mới yêu.

“Vì thế, cứ có dịp kỉ niệm là tôi lại thuê các phòng khách sạn, homestay nghỉ 1 ngày để thay đổi. Các khách sạn tình yêu thì có nhiều chủ đề, phòng tình yêu để tạo cảm hứng. Còn các homestay thì lại có góc sống ảo, có view đẹp để chụp ảnh", anh L chia sẻ thêm.

Homestay được trang trí ngày Valentine

Hiện không cần phải đi đâu quá xa mà ngay tại Hà Nội cũng có rất nhiều các homestay được thiết kế tinh tế, đẹp mắt phục vụ các cặp đôi. Giá chỉ dao động khoảng 900.000 - 1,2 triệu đồng/ngày.

Theo chị Đào Phương, chủ một chuỗi homestay tại Hà Nội, giá này đã bao gồm trang trí bàn tiệc: nến, hoa, ảnh, bánh. Ngoài ra, giường, đèn, lối đi cũng được sắp xếp theo chủ đề Valentine.

“Gói đặc biệt còn được sử dụng máy chiếu phim, quà tặng và được 1 ngày 1 đêm lưu trú”, chị Phương thông tin.

Có hơn 30 căn homestay tại Hà Nội, nhưng chị Phương đã kín lịch từ trước ngày lễ tình nhân 1 tuần.

Thử liên lạc tới các khách sạn tình yêu dịp này thì được biết, phòng còn “cháy" nhanh hơn cả homestay. Bởi các khách sạn này đã được khách đặt kín giờ ngày Valentine.

Theo chủ một khách sạn, dù chưa tới ngày 14/2, nhưng các khung giờ từ sau 6 giờ tối đến sáng đã kín lịch, dù giá lên tới 450 nghìn đồng/2 tiếng đầu. Đa phần, các khách chỉ đặt phòng 1 - 2 tiếng, nên việc làm ăn tại các khách sạn tình yêu này còn khấm khá hơn cả các homestay.

Tại một số khách sạn ở TP.HCM, khách hàng còn có thể sử dụng phòng VIP theo chủ đề Nhật Bản, Châu Âu, thiên nhiên và còn có cả bồn tắm. Giá phòng ngày thường dao động từ 500 - 880 nghìn đồng. Song, vào ngày lễ như Valentine, giá dịch vụ đều tăng 20%.

Thế nhưng, tiền phòng không quá quan trọng, bởi theo anh Nguyễn Mạnh Cường (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tại các khách sạn như này khách hàng sẽ được miễn phí nhiều đồ chơi.

Một số cơ sở còn có cả xúc xắc tình yêu

“Trong đó, có nhiều bộ "đồ chơi" và có không gian như giường phòng giam mà ở nhà không có. Hầu hết phòng đều đặt sẵn ghế tantra (hình sóng lượn, tạo tư thế) cho cặp đôi”, anh Cường cho biết thêm.

Hiện tại, các khách sạn tình yêu không quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội như trước vì sợ bị phạt. Vì thế, khách hàng thường phải tìm tới các khách sạn quen mới được sử dụng dịch vụ này.

Cách đây 2 năm, một cơ sở kinh doanh loại phòng tình yêu tại quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã phải tháo dỡ do bị Sở Văn hóa TT& Du lịch TP Cần Thơ kiểm tra.

Ông Trần Việt Phường – Giám đốc Sở này cho biết: Sau khi có thông tin trên, Thanh tra của Sở đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ này và phát hiện có hai phòng kết cấu và bài trí hình thức bạo lực.

Chủ nhà nghỉ đã phải chủ động tháo dỡ

“Sau khi kiểm tra, chủ cơ sở đã nhận sai sót của mình nên lực lượng đề nghị nên tháo gỡ những đồ vật, tranh ảnh bạo lực, đồi trụy, trong 3 ngày phải thay đổi kết cấu phòng, không sử dụng ngôi sao khi chưa được thẩm định, công nhận”, ông Phường cho biết.

Tuy nhiên, ông Phường cũng nói thêm là đoàn kiểm tra không xử phạt chủ cơ sở này mà việc tháo dỡ các đồ vật, tranh ảnh trên là một đề nghị để phù hợp với thuần phong mỹ tục, không khuyến khích các hình ảnh cổ vũ bạo lực, đồi trụy và chủ cơ sở cũng nhất trí với đề nghị của đoàn.

