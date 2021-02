Dịch COVID-19 phức tạp, nhiều địa phương sẵn sàng dạy học trực tuyến sau Tết

Giáo viên, các trường sẵn sàng dạy trực tuyến.

Hà Nội: Căn cứ tình hình dịch bệnh để quyết định

Bà Lê Thị Thuý Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh và chỉ đạo của Sở để thực hiện kế hoạch dạy học sau Tết. Nếu dịch phức tạp, nhà trường sẽ triển khai ngay kế hoạch dạy học trực tuyến. Trước kỳ nghỉ Tết, Ban giám hiệu đã yêu cầu giáo viên chuẩn bị đầy đủ kế hoạch dạy học từ phần mềm, giáo án... nên sẽ không có khó khăn, bị động. Tuy nhiên, cô Nga cũng cho rằng, dạy học trực tuyến sẽ có phần hạn chế hơn so với học sinh được đến trường, chưa kể phụ huynh không yên tâm khi để con ở nhà cùng thiết bị điện tử. Do đó, hi vọng năm mới dịch bệnh được kiểm soát để học sinh được đến trường.

Không riêng trường Dịch Vọng, đa số các trường ở Hà Nội đều đã sẵn sàng cho kế hoạch dạy học trực tuyến bởi vì dịch bùng phát, học sinh được "dừng đến trường" trước Tết 1 tuần, thời gian đó nhiều trường đã bắt tay ngay vào dạy trực tuyến.

Hiệu trưởng các nhà trường cho biết, sau lần dịch thứ nhất đến nay các trường có sẵn cơ sở hạ tầng, giáo viên, học sinh đều đã có kinh nghiệm nên không khó khăn khi quay lại học qua máy tính.

Ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GG&ĐT Hà Nội cho rằng, các trường cần chủ động triển khai chương trình do Sở xây dựng để nắm được lộ trình dạy học. Khoảng mùng 3-4 Tết, Sở sẽ đề xuất phương án học phù hợp. Các chỉ đạo của Sở sẽ bám sát kế hoạch, chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, nếu tình hình dịch được kiểm soát, học sinh đến trường bình thường, thực hiện nghiêm kế hoạch phòng dịch. Ngược lại, các trường sẽ triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến.

Cà Mau lên 3 phương án

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau lên kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

3 phương án gồm: Tình hình dịch ổn định; Có nguy cơ xảy ra dịch bệnh và Dịch bệnh xảy ra, học sinh phải nghỉ học.

Phương án thứ nhất, các trường học thực hiện dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Phương án có nguy cơ xảy ra dịch bệnh, Sở yêu cầu trường học rà soát, điều chỉnh lại chương trình, kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

Nhà trường kết hợp vừa tổ chức chức dạy học trên lớp, vừa tổ chức dạy học qua Internet.

Phương án dịch bệnh xảy ra, học sinh sẽ được tổ chức dạy học trực tuyến.

Cần Thơ: Trẻ tiếp tục nghỉ học sau Tết

Theo quyết định của UBND, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới; các trường phổ thông tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cập nhật kế hoạch để tiếp tục duy trì việc dạy và học theo hình thức trực tuyến, học tập tại nhà ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế).

