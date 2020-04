Dịch Covid-19 khiến giáo viên mầm non tư thục khốn đốn vì mất thu nhập

Trường mầm non tư thục ở TP Nha Trang đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19

Do dịch bệnh, cô Q., một giáo viên trường mầm non tư thục trường A.B. (xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang) mất việc hơn 2 tháng nay. Cô Q. dạy học mầm non đã được 4 năm, mức lương 3,7 triệu đồng/tháng. Chia sẻ về cuộc sống trong thời gian này, cô Q. nói như mếu: “Em bắt đầu nghỉ làm do dịch bệnh từ đầu tháng 2 vì làm ở trường lương thấp lại nghỉ dịch lâu.

Trong thời gian nghỉ cũng chưa nhận được hỗ trợ gì nên em quyết định nghỉ luôn để kiếm việc làm tạm thời. Nếu trong thời gian tới, dịch bệnh chấm dứt, còn duyên với nghề thì em sẽ kiếm trường khác làm nhưng tạm thời vẫn phải kiếm việc gì khác để có tiền tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống”.

Theo cô Q., tiền lương của giáo viên mầm non ngoài công lập là do nhà trường chi trả. Sau khi nhà trường tạm dừng hoạt động, học sinh không đến trường thì giáo viên cũng không có việc làm, mất việc, mất thu nhập nhiều tháng nay.

TP Nha Trang có gần 1.200 giáo viên mầm non ngoài công lập, tư thục mất việc, mất thu nhập

Tại một số trường mầm non ngoài công lập khác ở TP Nha Trang, sau khi giáo viên mất việc do dịch bệnh thì nhà trường hỗ trợ một suất quà gồm nước mắm, gạo, dầu ăn, bột ngọt...

Trong khi đó, tại trường mầm non L.H., một trường ngoài công lập trên đường Mai Xuân Thưởng (TP Nha Trang) đang đóng cửa im lìm để phòng, chống dịch Covid-19. Một lãnh đạo trường mầm non L.H. cho biết, nhà trường có quy mô 4 lớp mầm non, với hơn 100 cháu và 8 giáo viên đứng lớp giảng dạy.

“Từ lúc nghỉ Tết đến nay, nhà trường không có nguồn thu và cũng chưa có hỗ trợ gì cho các giáo viên. Mức lương của giáo viên tại trường khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Trong thời gian này, một số giáo viên trong trường đang tìm công việc khác như bán hàng online, bán áo quần, thực phẩm, đồ ăn...”, Hiệu trưởng trường này chia sẻ.

Nhiều giáo viên mầm non tư thục ở Nha Trang mất việc phải chuyển công việc khác như bán áo quần, giày dép, đồ ăn... trên mạng

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Nha Trang cho biết, trên địa bàn TP Nha Trang có khoảng 30 trường mầm non ngoài công lập, tư thục và đây là các trường hoạt động trên cơ sở tự chủ về tài chính, tự tuyển dụng và trả lương cho giáo viên.

Đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh TP Nha Trang có gần 1.200 giáo viên mầm non ngoài công lập, tư thục mất việc, mất thu nhập. Trước tình hình này, Liên đoàn Lao động TP Nha Trang đã phối hợp với Phòng GD&ĐT TP Nha Trang đi thăm 9 đơn vị trường mầm non ngoài công lập ở các vùng ven thành phố và hỗ trợ mỗi đơn vị 7 triệu đồng.

Dịch Covid-19 khiến giáo viên mầm non ngoài công lập, tư thục khốn đốn vì mất thu nhập

“Trong điều kiện hiện nay thì các trường chủ động chia sẻ, còn bây giờ mình cũng chưa có hướng dẫn về hỗ trợ cho đối tượng này. Hiện nay, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng không yêu cầu báo cáo gì liên quan đến đối tượng giáo viên này”, ông Lập cho hay.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa hôm 14/4 cho rằng, đây là các trường ngoài công lập nên ngành Giáo dục chỉ quản lý về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. Trong trường hợp này, các trường mầm non tư thục có trách nhiệm hỗ trợ cho giáo viên của mình.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: Báo Dân trí