Địa chỉ uy tín để làm đẹp đón Tết tại Nghệ An

Đội ngũ chuyên môn uy tín và hệ thống trang thiết bị hiện đại



Đội ngũ y bác sĩ tại Khoa được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, luôn cập nhật các xu hướng thẩm mỹ hiện đại. Với hệ thống trang bị đồng bộ, từ phòng mổ đảm bảo vô trùng phẫu thuật và hệ thống gây mê hồi sức, đến hệ thống máy móc điều trị tiên tiến được nhập khẩu từ Châu Âu, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng; Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ luôn là địa chỉ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp chất lượng cao và tin cậy dành cho người dân tỉnh Nghệ An, cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.

Công nghệ thẩm mỹ hàng đầu – đa dạng dịch vụ

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng những công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Phẫu thuật thẩm mỹ:

Khoa cung cấp đa dạng các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như: Phẫu thuật nâng mũi, tạo nếp mí, độn cằm, căng da trán, căng da mặt, căng da cổ, tạo má lúm đồng tiền...; Phẫu thuật thu gọn hàm, hạ gò má; nâng ngực nội soi; tạo hình thành bụng; Hút mỡ bằng máy siêu âm; Ghép mỡ tự thân; Trẻ hóa da mặt, xóa nếp nhăn bằng filler, botox… Khoa sử dụng các vật liệu nhân tạo an toàn với cơ thể người như túi ngực Motiva, sụn mũi Surgiform…

Tự hào là đơn vị tiên phong ứng dụng phương pháp nâng ngực nội soi không khâu da với công nghệ keo dán Dermabond

Phẫu thuật tạo hình:

Khoa điều trị các trường hợp bị sẹo di chứng bỏng; khuyết phần mềm sau chấn thương và sau phẫu thuật cắt u lành tính, ung thư; dị tật bẩm sinh: sụp mí, khe hở môi - vòm, dị tật vành tai, u máu, u sắc tố; ứng dụng vạt vi phẫu trong phẫu thuật tạo hình.

Ngoài ra, Khoa tiếp nhận phẫu thuật cấp cứu về chấn thương, vết thương vùng hàm mặt; khâu vết thương thẩm mỹ; phẫu thuật tạo hình khắc phục di chứng: phẫu thuật điều trị sẹo di chứng bỏng, di chứng chấn thương, di chứng phẫu thuật, xạ trị, di chứng biến chứng do bệnh lí.

Điều trị chăm sóc da với công nghệ tiên tiến

Với hệ thống máy Laser hiện đại, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ luôn đón đầu những công nghệ mới, hiệu quả trong điều trị mụn, nám, tàn nhang, đồi mồi, bớt bẩm sinh…

Đặc biệt, Khoa là đơn vị tiên phong và duy nhất khu vực miền Trung ứng dụng máy Laser Vbeam Perfecta "tiêu chuẩn vàng" trong điều trị u máu, bớt máu được chứng nhận về độ an toàn. Công nghệ hiện đại trong điều trị u máu, bớt máu với những ưu điểm: Không gây xâm lấn và tổn thương tại các vùng da xung quanh; Không cần nghỉ dưỡng, thời gian điều trị nhanh chóng; Phù hợp với tất cả các loại da và tình trạng u máu khác nhau.

Phun xăm thẩm mỹ

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mang đến cho khách hàng những kỹ thuật phun xăm mới như phun lông mày tản bột Hàn Quốc, điêu khắc lông mày công nghệ Hairstrocker, phun môi phủ bóng collagen, phun môi pha lê…

Ngập tràn ưu đãi đón Tết

Để khách hàng thỏa sức làm đẹp nhân dịp Tết đến xuân về, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cũng mang đến chương trình Vòng quay may mắn mở ra với rất nhiều voucher, quà tặng hấp dẫn. Cụ thể, từ 5/12/2021 - 5/1/2022, chương trình VÒNG QUAY MAY MẮN áp dụng cho tất cả khách hàng đến thăm khám, tư vấn trực tiếp và sử dụng dịch vụ tại Khoa.

Với hơn 100 phần quà có tổng trị giá lên tới 100 triệu đồng, chương trình Vòng quay may mắn là chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm, hứa hẹn mang tới cho khách hàng rất nhiều phần quà hấp dẫn khi làm đẹp như hoàn tiền 1 triệu đồng, tặng áo ngực định hình trị giá 2,5 triệu đồng; Tặng gen nịt bụng trị giá 1,5 triệu đồng; Giảm 5% trên gói dịch vụ, tặng gói chăm sóc da , tặng gói Megaderm khi thực hiện nâng mũi, giảm 10% trên gói dịch vụ,...

Tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng với những phần quà: 1 nón bảo hiểm và 1 voucher giảm 10% cho các dịch vụ tiếp theo, thời gian voucher áp dụng trong 6 tháng đối với khách hàng đã thực hiện dịch vụ tại Khoa và có ý định làm đẹp trong thời gian tới. Đặc biệt, trong tháng 12, mọi khách hàng đến thăm khám, tư vấn trực tiếp tại Khoa đều được nhận quà tặng miễn phí trị giá 200 ngàn đồng.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, hãy liên hệ ngay với khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để tân trang nhan sắc, đón năm mới tài lộc.

Mọi chi tiết về chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ xin liên hệ: Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An Địa chỉ: Số 138 Nguyễn Phong Sắc - Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An. Số điện thoại văn phòng khoa: 0818.37.5656 / 0816.37.5656 Email: Khoathammybvctchna@gmail.com Fb: https://www.facebook.com/thammybvctchna/ Website: https://thammybvctchna.vn

