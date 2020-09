Địa chỉ cuối tuần: Hai tiệm bánh mì lạ ở Sài Gòn

Bánh mì sườn sụn

Bánh mì thịt nướng không mấy xa lạ với dân Sài thành, nhưng bánh mì sườn sụn nướng thì không phải ở đâu cũng có. Và một trong số ít những tiệm bán món này nằm trên đường Nguyễn Thần Hiến, quận 4. Quán bán đủ món bánh mì quen thuộc như thịt, chả, xíu mại, phá lấu... nhưng điều khiến thực khách chạy xe ngang qua phải ngoái nhìn là hương thơm ngào ngạt của mùi thịt nướng tỏa ra.

Ảnh momentoffood

Cải chua là thứ không thể thiếu trong món bánh, giúp bạn không bị ngấy, cộng với vài lát ớt xắt the the, hành, ngò cho thơm. Bánh mì vỏ mỏng, không đặc ruột nhưng luôn được nướng giòn. Món này bạn nên ăn liền mới ngon, để lâu bánh ỉu, dai. Thịt thấm vị, có một chút mỡ nhưng không đáng kể, kết hợp với vị chua của dưa cải dễ dàng khiến bạn hài lòng. Quán mở cửa từ 15h đến tầm 23h mỗi ngày, giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng/ổ, đủ cho một người lớn ăn no nê. Ở đây chỉ bán mang đi, và bạn có thể yêu cầu để nước sốt riêng nếu thích.Một trong những thứ làm món bánh này trở nên đặc biệt là miếng sườn to. Sườn thái lát mỏng, xen lẫn miếng sụn sần sật, được ướp đậm đà tương tự như sườn trong món cơm tấm. Thịt nướng trên bếp than đến khi cháy xém nhưng không bị khô. Tới khi thịt chín thì cắt ra thành từng lát dài, xếp vào trong ổ bánh mì, chan thêm nước sốt chế biến theo công thức riêng của quán.

Địa chỉ: 118 B Nguyễn Thần Hiến, quận 4.

Bánh mỳ bò bía

Bò bía là một trong những món ăn vặt nổi tiếng của dân Sài Gòn, nhưng bánh mì bò bía thì chưa chắc ai cũng biết. Thậm chí, không ít người địa phương còn khá ngạc nhiên với sự kết hợp lạ lẫm này. Và tiệm bánh mì bò bía nằm trong hẻm nhỏ ở quận 10 là địa chỉ ăn xế ưa chuộng của người dân quanh khu vực. Quán do chị Ngọc mở bán từ cách đây hàng chục năm, gồm một chiếc xe đẩy nhỏ, phía trước kê vài bộ bàn ghế nhựa cho khách muốn ngồi dùng tại chỗ.

Ảnh momentoffood

Ổ bánh mì đầy đủ có giá 12.000 đồng. Khi ăn, bạn cảm nhận được đúng mùi bò bía chuẩn của Sài Gòn, nhưng lại ăn kèm bánh mì mang đến cảm giác khá thú vị. Bánh không sử dụng dưa leo hay hành ngò mà là húng quế thơm nhẹ. Đậu phộng bùi bùi, đồ chua gồm củ sắn và cà rốt bào mỏng. Tương tự những món bánh chan nước sốt, bạn nên ăn ngay mới ngon. Nếu muốn để lâu thì bạn có thể dặn chủ quán gói nước tương riêng cho tiện.Thực đơn của quán gồm bánh mì xíu mại, chả cá, bì, và món đinh chính là bánh mì bò bía. Đúng như tên gọi của nó, phần nhân bánh mì được làm từ những nguyên liệu trong món bò bía, nhưng thay vì cuốn trong bánh tráng mỏng thì chủ quán nhét vào ổ bánh mì. Có khách mua, chị chủ sẽ thái miếng lạp xưởng ươm mỡ thành lát mỏng dính. Sau khi xẻ đôi ổ bánh mì, chủ quán quết lớp tương đen vị ngọt ngọt thường dùng để chấm bò bía vào ruột bánh. Tiếp đến là cho húng quế, đồ chua, nửa chiếc trứng ốp la chiên sẵn, đậu phộng, ruốc (tôm khô), mỡ hành và cuối cùng là tương hột, tương ớt trông hấp dẫn.

Địa chỉ: 629/6G Cách mạng tháng 8, quận 10.

Tác giả: Vi Yến

Nguồn tin: Ngoisao.net