Đi xem phim cùng bạn trai, cô gái bị lừa vào nhà nghỉ hiếp dâm

Ngày 17/3, TAND TP Dĩ An (Bình Dương) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “hiếp dâm” và tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Tú (SN 1994) 6 năm, 6 tháng tù giam về hành vi hiếp dâm.

Theo cáo trạng, Hàng Công Tú hành nghề chạy xe ôm công nghệ. Trong một lần chở khách, Tú thấy H. xinh xắn nên làm quen và sau đó nhắn tin nói chuyện rồi rủ cô gái đi xem phim.

Một ngày cuối tháng 9/2020, Tú điều khiển xe máy đến đón H. ở phường Bình Hòa (TP Thuận An) rồi chở đi xem phim. Khi đến TP Dĩ An, Tú đưa H. vào nhà nghỉ trên đường GS2 (khu phố Tây A, phường Đông Hòa) để "chờ tới giờ xem phim".

Tại đây, Tú dùng vũ lực khống chế và quan hệ tình dục trái với ý muốn của H. Khi được người đàn ông này đưa vào một siêu thị tại Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) để ăn uống, H. cầu cứ với nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ này đã giữ Tú lại và giao cho Công an TP.Thủ Đức lập hồ sơ chuyển cho Công an TP.Dĩ An điều tra, xử lý theo quy định.

Sau thời gian tạm giam, nay TAND TP Dĩ An đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Tú 6 năm 6 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm”; đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân 60 triệu đồng.

Tác giả: HƯƠNG CHI

Nguồn tin: Báo Tiền Phong