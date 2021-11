Đi trộm xe nhưng gặp chủ nhà khỏa thân, tên trộm tuổi teen gặp cái kết khó ngờ

Vào nửa đêm 24/11, anh David Rutherford (sống tại thành phố Gold Coast, bang Queensland, Úc) đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng xe nổ máy bên ngoài nhà nên anh vội vàng chạy ra tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, anh phát hiện một cậu bé khoảng 15 tuổi đang cố gắng trộm xe của anh. Thấy vậy, anh vội lao tới khống chế tên trộm.

Anh David chia sẻ: “Tôi đang ngủ và nghe thấy tiếng động cơ ô tô nên vội chạy ra chỗ để xe kiểm tra. Khi chạy ra, tên trộm đã lấy được xe của tôi. Hắn ta đang khởi động xe và lao về phía trước, nhưng trong quá trình bỏ trốn thì chiếc xe đã lao vào rãnh nước và bị chết máy. Sau đó, tôi tiến tới và đưa hắn ta ra khỏi xe”.

Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, tên trộm tuổi teen đang ngồi xuống đất. Hắn bị David bắt phải đưa ra những món đồ đã lấy trộm, trong đó có giấy phép lái xe của anh. “Làm ơn hãy cho tôi đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu, tôi hứa đấy”, tên trộm cầu xin chủ nhà.

Nhưng điều đáng nói là lúc này anh David đang khỏa thân hoàn toàn, trên người anh không có lấy một mảnh vải che thân. Vì vậy, anh đã yêu cầu tên trộm vào trong nhà cùng mình để anh mặc lại quần áo trước, sau đó mới quyết định có nên tha cho hắn hay không.

Anh David Rutherford.

“Tôi có thói quen ngủ khỏa thân. Đó là tình huống khẩn cấp nên tôi không kịp nghĩ tới chuyện mặc quần áo”, anh David nói.

Cuối cùng, chủ nhà cũng tha cho tên trộm vì anh chỉ muốn tiếp tục đi ngủ. “Tôi đã để cậu ta đi. Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ gì về hành động đó, nhưng thực sự lúc đó tôi chỉ muốn tiếp tục ngủ mà thôi. Tôi nghĩ cậu nhóc cũng nhận được bài học nhớ đời rồi”, anh David nói.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn