Đi đánh ghen, ép người tình của chồng ghi giấy vay nợ 120 triệu đồng

Ngày 24/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Xuân Phong (SN 1972, trú tại thôn 4 xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), Trần Công Hải (SN 1965, trú tại TDP6, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột); Nguyễn Kim Hạnh (SN1978, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1975, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà N.T.N.T. (SN 1983, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột). Đồng thời, công an thu giữ số tiền 30 triệu đồng và một tờ giấy nhận tiền.

Lực lượng công an bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi cưỡng đoạt 30 triệu đồng của nạn nhân tại quán cà phê. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2021, bà Lê Thị Thìn (vợ ông Hạnh) nghi ông Nguyễn Kim Hạnh và bà T. có mối quan hệ yêu đương với nhau nên nhờ ông Hải thuê người theo dõi. Sau đó, ông Hải đã liên hệ và thuê ông Phong và ông Hoàng theo dõi ông Hạnh với bà T..

Ngày 19/3/2022, khi phát hiện ông Hạnh và bà T. hẹn nhau tại phòng 206 nhà nghỉ H.M (đường Tuệ Tĩnh, TP Buôn Ma Thuột) nên ông Phong, bà Thìn dẫn theo một nhóm người khác đến bắt quả tang.

Tại đây, nhóm người này bắt ép bà T. viết giấy nhận trả số tiền là 120 triệu đồng mà bà Lê Thị Thìn đã thuê nhóm Phong theo dõi. Đồng thời, ép bà T. và ông Hạnh lên giường nằm để nhóm này quay video.

Sau đó, đến ngày hẹn nhưng bà T. không chuẩn bị được đủ 120 triệu đồng nên nhiều lần bị nhóm người của Phong gọi điện đe doạ.

Sự việc được bà T. trình báo đến Công an phường Ea Tam. Nhận tin báo, khoảng 10h ngày 22/3, tại quán cà phê Vị Đắng (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), khi các đối tượng Phong, Hải, Hạnh và Hoàng đang nhận 30 triệu đồng từ bà T. thì bị Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Ea Tam bắt quả tang.

Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông