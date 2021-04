Đi bắt ba ba, nhóm thanh niên hoảng loạn rụng rời khi tóm đúng đầu trăn "khủng"

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: MXH

Trong một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Tiktok, nhóm thanh niên làm người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu nhóm thanh niên khoảng 3 - 4 người xuống ruộng, thò tay vào bùn hò hét đầy thích thú.

Lúc này, cả nhóm đều đang rất hồi hộp, chờ đợi người bạn của mình kéo con ba ba ra ngoài. Thế nhưng khi con vật vừa xuất hiện, cả nhóm đã la hét hoảng sợ vội tháo chạy. Hóa ra đó không phải là con ba ba như họ mong chờ mà là một con trăn cực "khủng".

Tác giả: Tú Anh (TH)

Nguồn tin: thoidai.com.vn