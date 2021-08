“Đền Chín Gian” thuộc xã Châu Kim, huyện Quế Phong được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Theo đó, UBND yêu cầu huyện Quế Phong có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý Điểm du lịch “Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Chín Gian” tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Trong đó, tập trung bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan; trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch.

Đồng thời ban hành quy chế nội quy quản lý và khai thác Điểm du lịch “Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Chín Gian” tại xã Châu Kim theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan; xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị điểm du lịch. Khắc phục các tồn tại theo Biên bản thẩm định ngày 11/8/2021 và duy trì những tiêu chí đã được thẩm định theo quy định tại Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng giao sở Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với Điểm du lịch “Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Chín Gian” tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các Sở, ngành: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Quế Phong triển khai thực hiện công tác quản lý Điểm du lịch trên theo quy định hiện hành.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn