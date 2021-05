Đêm tân hôn chồng không động, tôi làm liều thì anh hất ra tuyên bố giữ cho vợ đến cùng

Tôi và Hưng quen rồi yêu nhau nhờ một người bạn chung. Chúng tôi có thời gian tìm hiểu 7 tháng trước khi tiến đến hôn nhân.

Hưng đẹp trai, có công ăn việc làm ổn định, gia đình gia giáo, nói chung điều kiện rất tốt và rất tương xứng với tôi. Anh là người đàn ông chăm chỉ làm ăn, không hề chơi bời phá phách, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và Hưng. Trong suốt 7 tháng quen và yêu nhau, Hưng không hề chủ động đòi hỏi. Tôi là phụ nữ càng không dám chủ động chuyện ấy, lại nghĩ để đến đêm tân hôn càng ý nghĩa. Qua đó cũng cho thấy Hưng thật lòng muốn tính chuyện hôn nhân với tôi mà không phải là một mối quan hệ chơi bời chỉ để thỏa mãn nhu cầu.

Chúng tôi có thời gian tìm hiểu 7 tháng trước khi tiến đến hôn nhân. (Ảnh minh họa)

Ấy vậy nhưng đêm tân hôn lại không hề như tưởng tượng của tôi. Chồng không uống quá nhiều rượu nhưng anh ấy quay ngoắt sang một bên than mệt rồi nhắm mắt ngủ, để mặc vợ nằm chơ vơ một mình với chiếc váy ngủ gợi cảm đã được chuẩn bị kỳ công.

Tôi không cam lòng bèn chủ động ôm chầm lấy Hưng. Hiện tại chúng tôi đã là vợ chồng, còn gì phải ngượng ngùng xấu hổ nữa. Ai ngờ được tôi vừa chạm vào người chồng thì Hưng lập tức hất tôi ra.

Quá tủi thân và ấm ức, tôi bật khóc nức nở hỏi Hưng lý do tại sao. Ban đầu Hưng chối quanh co bảo rằng cả ngày mệt mỏi muốn đi ngủ sớm. Tôi không đời nào tin lý do ấy, dù mệt đến mấy thì cũng không thể lạnh lùng và nhạt nhẽo với vợ như thế được.

Trước sự truy vấn gắt gao của tôi, Hưng thở dài buông một câu khiến tôi chết điếng: “Anh muốn giữ gìn cho em để em còn đi lấy chồng khác”. Tôi có nghe nhầm hay không? Tại sao Hưng lại nói như vậy?

Để rồi sau khi Hưng thú nhận tất cả mọi chuyện, tôi thẫn thờ đau đớn không còn từ nào có thể diễn tả được. Hóa ra Hưng chưa bao giờ yêu tôi, cưới tôi chỉ vì muốn chiều lòng cha mẹ mà thôi.

Trước đó Hưng từng có một mối tình sâu nặng kéo dài 4 năm trời nhưng bị bố mẹ anh phản đối. Người yêu cũ của Hưng sau đó tự ái bỏ vào Sài Gòn xây dựng cuộc sống mới, bố mẹ Hưng bắt con trai tìm một cô gái khác để yêu và kết hôn. Hưng đã chọn lựa tôi vì tôi có những đặc điểm phù hợp với yêu cầu của bố mẹ anh về một nàng dâu.

Thế nhưng tôi nhận ra mình đã thật lòng yêu anh rồi. (Ảnh minh họa)

Kế hoạch của Hưng là kết hôn với tôi sau đó sẽ tìm cớ ly hôn. Để cho bố mẹ Hưng thấy rằng nếu không cưới cô nàng kia thì Hưng cũng chẳng được hạnh phúc với bất kỳ ai khác. Lúc đó Hưng đã là đàn ông một đời vợ, cô nàng kia vẫn là gái tân đàng hoàng, chắc hẳn bố mẹ Hưng sẽ không phản đối cô ta nữa.

“Nếu anh khốn nạn thì anh chẳng việc gì phải giữ gìn cho em như thế. Hoặc anh có thể giả vờ mắc bệnh để tránh quan hệ với em là được. Sau này thì kiếm bừa cái cớ nào đó đuổi em về nhà mẹ đẻ. Nhưng anh không muốn lừa dối ai cả, do vậy anh mới chọn lựa cách thẳng thắn mọi chuyện ngay trong đêm nay. Hi vọng em có thể thông cảm cho anh, đợi một thời gian nữa thì mình ly hôn với lý do không hợp nhau”, Hưng nói như thế.

Dĩ nhiên tôi vô cùng căm giận, Hưng làm thế khác gì lừa đảo tôi kết hôn. Thế nhưng tôi nhận ra mình đã thật lòng yêu anh rồi. Tôi không muốn ly hôn, không muốn mất Hưng. Trước mắt Hưng chưa lập tức đòi ly hôn ngay, tôi vẫn còn thời gian. Phải làm thế nào để tranh thủ chiếm được trái tim anh, khiến anh quên hẳn người yêu cũ không còn có ý định đoàn tụ với cô ta nữa?

Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn