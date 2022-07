Theo dõi sự việc trong đoạn clip có thể thấy, lúc này một thanh niên đang nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ trên vỉa hè cửa hàng điện thoại di động. Đột nhiên, một người phụ nữ đi xe máy không hiểu từ đâu xuất hiện, lao thẳng lên vỉa hè, tông vào cửa sắt. Cả người cả xe cô này đổ rạp vào nam thanh niên đang nằm ngủ.

Clip: Đem chăn gối ra ngủ ngoài hè, thanh niên 'choáng váng' đón một vị khách lạ

Cú va chạm bất ngờ khiến thanh niên giật mình tỉnh, lồm cồm đứng dậy đầy hoang mạng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. May mắn là thanh niên không bị thương nghiêm trọng.

Thấy nam thanh niên không sao, người phụ nữ dựng xe máy dậy, rồi trèo lên xe, phóng đi trong vòng "một nốt nhạc".

Đoạn clip "dở khóc dở cười" trên nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Hàng loạt bình luận hài hước, dí dỏm trước tình huống "khó đỡ" này. Có ý kiến đoán rằng, khả năng người phụ nữ uống quá chén nên mới không làm chủ được tốc độ và tay lái của mình. Đồng thời cũng có không ít thắc mắc không hiểu nam thanh niên kia sau khi vừa thoát "cửa tử" còn dám nằm ngủ trên vỉa hè nữa không.

"Cứ nằm yên tình yêu sẽ đến",

"Tình yêu đến và đi quá nhanh, không kịp cảm nhận",

"Thanh niên kia ngơ ngơ không hiểu tôi là ai? cô là ai? đây là đâu?",

"Rồi còn dám nằm đấy ngủ nữa không",

"1 ngày tình yêu đến như này 10 lần thì xác định đăng xuất sớm",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn