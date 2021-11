Đề xuất khai trừ Đảng Bí thư huyện Cô Tô

Nguồn tin riêng của Zing cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh xem xét hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện này.

Trước đó, Huyện ủy Cô Tô đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị tạm đình chỉ công tác chức vụ Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đối với ông Sơn để phục vụ công tác điều tra việc ông này bị tố cáo hiếp dâm một nhân viên tên H.

Đến nay, huyện Cô Tô đã tổ chức 5 cuộc họp các cấp từ Chi bộ văn phòng, Đảng ủy khối đoàn thể, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện Ủy, Ban chấp hành Huyện ủy Cô Tô. Tại các cuộc họp lấy ý kiến và bỏ phiếu đều có tỷ lệ tán thành cao với việc đề nghị cấp trên khai trừ Đảng ông Lê Hùng Sơn.

“Đây là sự việc ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội, nhân dân về hình ảnh một cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ quan trọng tại một địa phương. Đặc biệt, từ trước đến nay chưa từng xảy ra sự tương tự đối với một lãnh đạo giữ chức vụ như vậy”, cán bộ huyện Cô Tô nói và cho biết trước đó huyện đã làm việc 2 ngày với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh về sai phạm của ông Sơn.

“Đến thời điểm hiện tại, huyện chưa nhận được văn bản thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với vụ việc của ông Sơn. Còn sự việc có xảy ra như trong đơn tố cáo của bà M. hay không phải phục thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra”, vị này nói.

Vẫn theo lãnh đạo huyện Cô Tô, sau khi sự việc xả ra, chị H. đã nghỉ làm. Ông Sơn cũng đã rời khỏi huyện đảo Cô Tô sau khi có quyết định đinh chỉ công tác vào hôm 12/11.

Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô. Ảnh: Cổng thông tin huyện Cô Tô.

Theo thượng tá Lê Văn Tuân, Trưởng công an huyện Cô Tô, nạn nhân và người thân đã tố cáo ông Lê Hùng Sơn có hành vi hiếp dâm chị H. sau khi tham dự buổi tiệc tại huyện. Công an huyện Cô Tô tiếp nhận, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh.

“Mọi công tác điều tra đều do công an tỉnh chủ trì, Công an huyện Cô Tô chỉ có trách nhiệm phối hợp điều tra. Mọi thông tin, kết luận cuối cùng sẽ do công an tỉnh công bố”, thượng tá Tuân nói.

“Nạn nhân cũng đang rất bức xúc vì hình ảnh cá nhân và gia đình đang bị đưa lên mạng xã hội. Trực tiếp tôi đến làm công tác tư tưởng, động viên nạn nhân và gia đình”, Trưởng công an huyện Cô Tô chia sẻ. Công an đang rà soát, triệu tập một số cá nhân có hành vi tung tin thất thiệt, đưa hình của nạn nhân lên mạng xã hội.

- Chiều 10/11, chị H. cùng người thân đến Công an huyện Cô Tô tố cáo ông Lê Hùng Sơn có hành vi hiếp dâm.. - Ngày 11/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhận được đơn trình báo của bà M. (mẹ chồng của chị H.) tố cáo ông Sơn. - Trưa 12/11, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh, triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn và giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Cô Tô để xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Sơn. - Chiều 12/11, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Sơn. Phó bí thư Huyện ủy và Phó chủ tịch UBND huyện tạm thời điều hành các hoạt động của huyện.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: zingnews.vn