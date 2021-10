Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 03h - 06h ngày 05/10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo ngày và đêm 05/10 tỉnh Nghệ An có nguy cơ ngập ứng cục bộ, đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở những huyện vùng núi của tỉnh.