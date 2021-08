Đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và 4 đồng phạm trong nhóm "Báo sạch"

4 bị can Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Thanh Nhã.

Cụ thể, 5 bị can bị đề nghị truy tố "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" gồm Trương Châu Hữu Danh (sinh năm 1982), Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982), Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980) và Lê Thế Thắng (sinh năm 1982).

Trước đó, ngày 17/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại địa bàn TP Cần Thơ và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng xác định các bị can có hành vi viết, đăng tải, phát tán lên trang fanpage "Báo sạch", group "Làm Báo Sạch" và trên Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong 5 thành viên của nhóm "Báo sạch" thì bị can Lê Thế Thắng là người bị khởi tố sau cùng.

Cuối năm 2020, khi hay tin Trương Châu Hữu Danh bị bắt, các thành viên còn lại tự động rời khỏi nhóm. Lê Thế Thắng xóa Fanpage Báo Sạch và kênh Youtube BS Chanel. Tuy nhiên, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị của Bộ Công an thu thập, tài liệu chứng cứ liên quan.

Kết quả giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ cho rằng, các bài viết này vi phạm Luật Viễn thông và Luật An ninh mạng; xuyên tạc, kích động, lôi kéo sự chống phá làm ảnh hưởng đến vai trò, lãnh đạo, điều hành của Nhà nước, chính quyền...

Trong quá trình điều tra Công an TP Cần cũng đã phối hợp với Công an 10 tỉnh, thành phố để làm việc với các cơ quan tổ chức nêu trong các bài viết của nhóm này.

Như Dân trí đã thông tin, hồi tháng 5/2021, Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và 3 đồng phạm cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đến giữa tháng 6, VKSND TP Cần Thơ đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung. Sau đó, cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố thêm Lê Thế Thắng là kết quả của quá trình điều tra lần hai này.

Tác giả: An Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí