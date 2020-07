Để lại thư tuyệt mệnh, cán bộ trại giam nghi nhảy cầu Hàm Rồng tự tử

Chiều 5/7, thông tin từ ANTĐ, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích một người nghi bỏ lại xe ô tô nhảy cầu Hàm Rồng tự tử.

“Cũng có khả năng người này không nhảy cầu mà bắt taxi đi nơi khác, chúng tôi đang tiến hành xác minh”, người đại diện phòng cảnh sát PCCC – CNCH cho hay.

Chiếc ô tô người đàn ông để lại trên cầu Hàm Rồng. Ảnh: Thanh niên

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện trên cầu Hàm Rồng (bắc qua sông Mã, thuộc P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) có chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda dừng trên cầu, không có người trong xe và không khóa cửa xe. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã thông báo tới cơ quan chức năng.

Lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy trên xe ô tô để lại trên cầu Hàm Rồng. Ảnh: Thanh Niên

Kiểm tra xe, công an tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh, kèm một số giấy tờ tùy thân mang tên L.V.T (36 tuổi, quê xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Theo những giấy tờ để lại, cho thấy người đàn ông này là một cán bộ công an đang công tác tại trại giam Cầu Cao (thuộc công an tỉnh Thanh Hóa).

Nghi nạn nhân đã nhảy cầu tự tử, nên Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng thuyền chuyên dụng đến tìm kiếm nạn nhân tại khúc sông dưới cầu Hàm Rồng. Tuy nhiên, do nước sông Mã đang lớn, chảy mạnh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

