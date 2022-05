Để khai thác đá trái phép, 3 lãnh đạo xã ở Nghệ An bị kỷ luật

Ngày 25/5, ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, vừa ký quyết định kỷ luật 3 cán bộ UBND xã Châu Lộc.

Theo đó, xử lý kỷ luật ông Vi Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật khiển trách đối với ông Lữ Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Châu Lộc và ông Hồ Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Lộc.

Ông Vi Văn Hùng, ông Lữ Văn Long và ông Hồ Xuân Hùng cùng vi phạm khoản 8, điều 8, mục 2, chương II, Nghị định số 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ và vi phạm quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường.

Cụ thể 3 cán bộ nêu trên đã có vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tham mưu chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Châu Lộc.

Công an Nghệ An bắt quả tang khai thác đá trắng trái phép ở xã Châu Lộc, Quỳ Hợp

Về mặt Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện Ủy Quỳ Hợp cũng đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vi Văn Hùng. Ông Lữ Văn Long, ông Hồ Xuân Hùng cùng bị kỷ luật khiển trách.

Đối với nữ cán bộ địa chính xã Châu Lộc hiện đang nuôi con nhỏ nên chưa có quyết định kỷ luật.

Trước đó, chiều 13/7/2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã ập vào kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang hàng chục người đang sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm. Cơ quan điều tra xác định, số khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép có khối lượng khoảng 1.200m3.

Người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nói trên là Trần Văn Bảy (Giám đốc Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc) đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đến 30/7/2021, Đào Xuân Dương (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dương Tuyết) cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố thêm ba bị can Uông Lý Lâm, Lê Hùng Cường, Nguyễn Văn Hào về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang xem xét làm quy trình kỷ luật những cán bộ huyện Quỳ Hợp có liên quan.

