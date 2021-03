Để doanh nhân Việt phụng sự đất nước tốt hơn!

Ông Đỗ Minh Phú (chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong): Cần cơ chế thử nghiệm chính sách Xóa lực cản từ chính sách chồng chéo. Tri thức hóa đội ngũ doanh nhân và thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ, đây là cốt lõi của cụm từ đổi mới sáng tạo. Đảng đã đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 20% tỉ trọng của nền kinh tế năm 2020 và 30% năm 2030 thì việc xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia là vô cùng quan trọng. Trong trào lưu phát triển như vũ bão của cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống luật pháp của tất cả các quốc gia đều không thể theo kịp bước tiến đó, đặc biệt hệ thống pháp luật của VN đang chồng chéo, không đồng bộ. Đây là lực cản cho việc áp dụng các mô hình kinh tế mới, các công nghệ, kỹ thuật mới làm thay đổi thậm chí đảo lộn trình tự, hình thức và mô hình kinh doanh hiện thời. Vì vậy cần có cơ chế thử nghiệm chính sách và cần có văn bản pháp quy để đưa cơ chế thực hiện càng nhanh càng tốt. PGS.TS Trần Hoàng Ngân (viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM): Công bằng từ thể chế Để VN thịnh vượng vào 2045, cần phải thực hiện đồng bộ, minh bạch và công bằng về mặt thể chế để DN tiếp tục đầu tư vốn, tiếp cận các nguồn lực của quốc gia. Thể chế này phải xóa được các quyền lợi cục bộ trong các cơ quan, ban ngành. Do đó, thể chế phải do Quốc hội thực hiện, tránh các lợi ích khi các bộ ban hành. Thứ hai, cần đầu tư hạ tầng kinh tế, hạ tầng số... Trong đó, cần đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là các vùng trọng điểm, các đầu tàu của khu vực như TP.HCM và Đông Nam Bộ... 25 năm nữa, những người quản lý quốc gia, quản trị quốc gia khoảng 35-40 tuổi thì hiện nay họ khoảng 10 tuổi. Do đó, ngay từ bây giờ phải giáo dục người trẻ vì cái chung, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo. Chúng ta phải hun đúc những giá trị tốt đẹp của một con người trong quốc gia thịnh vượng có được lòng nhân ái, sống vì lợi ích chung, chống được tham nhũng từ gốc rễ.