Đẻ con gái cho 'thùy mị nết na' và cái kết khiến dân mạng dở khóc dở cười

Dân gian thường truyền tai nhau rằng “đẻ con gái cho thùy mị nết na” thế nhưng, nhiều bé gái có những pha hành động khiến không chỉ người thân mà bất cứ ai xem cũng phải lo lắng.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân mạng thót tim vì lo lắng cho bé gái.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về một bé gái siêu quậy thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khiến người xem vừa lo lắng đứng tim vừa buồn cười.

Theo đoạn clip cho thấy, bé gái đã tự mình trèo lên hàng rào sắt bao bọc những thùng nhựa bên trong. Hàng rào vô cùng cao và nguy hiểm. Tuy nhiên, bé gái vẫn tự mình trèo lên và sau đó bị người ông phát hiện.

Bé gái trèo lên rất cao, vô cùng nguy hiểm.

Cụ ông đã vô cùng lo lắng ra bắt bé gái trèo xuống, ông đứng ở phía dưới đưa tay lên đón nhưng không thể với tới vì bé trèo lên quá cao. Bé gái sau đó đã từ từ trèo xuống dưới khi có ông chờ sẵn.

Nhìn bé trèo từ trên rất cao xuống khiến ai ai cũng phải “đứng tim” lo lắng tột độ. Dù có ông đỡ ở dưới nhưng cụ ông tuổi đã cao, tay yếu cũng khó mà đảm bảo an toàn nếu như bé trượt tay.

Người ông vô cùng lo lắng khi đỡ cháu bé.

Khi cháu bé đã trong tầm tay, an toàn, ông không quên tát vào mông 1 cái cho hả giận vì bé nghịch ngợm nguy hiểm.

May mắn, bé gái đã trèo xuống an toàn, ngay khi bé đã trong tầm tay, người ông như thở phào nhẹ nhõm. Trước khi bế bé xuống đất, ông cũng không kìm được tức giận tát nhẹ một cái vào mông cháu bé nghịch ngợm nguy hiểm.



Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đa số mọi người đều để lại những bình luận tỏ ra may mắn, nhẹ nhõm khi bé an toàn. Đồng thời bật cười trước sự “thùy mị, nết na” của bé gái này.

Nhiều người cũng cho rằng, các bậc phụ huynh cần để mắt đến các con, cháu nhiều hơn để tránh các bé chơi những trò nguy hiểm khi nhận thức còn chưa đủ.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn