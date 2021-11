Để cháu 2 tuổi chơi cùng bé sơ sinh, người bà thót tim khi thấy cảnh tượng trước mắt

Mới đây, MXH xôn xao một đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái trong lúc chơi đùa đã ngồi lên lưng đứa em trai của mình. Theo chia sẻ từ người đăng tải đoạn clip thì chị lớn được 2 tuổi còn em bé được 5 tháng tuổi.

Ban đầu, trong phòng có 2 người lớn và 2 bé. Tuy nhiên khi người lớn rời khỏi, cô chị đã hồn nhiên ngồi lên lưng em trai đang lẫy để chơi cưỡi ngựa. Cô bé trộm vía có vóc dáng mũm mĩm, lăn qua lăn lại trên người em khiến ai xem clip cũng thót tim.

Một lát sau, người bà quay vào phát hiện sự việc đã hoảng hốt hét lên: “Ôi trời ơi là trời” rồi nhanh chóng bế bé chị xuống.

Your browser does not support the video tag.

Clip chị gái 5 tuổi ngồi lên người em sơ sinh chơi cưỡi ngựa khiến người xem hú hồn.

Đoạn clip nói trên đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhất là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Tình huống khiến dân mạng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, vừa lo lắng, vừa thương lại vừa buồn cười, phải làm chị quá sớm nên sẽ có những lúc như thế này đây.

Rất may hành động của cô bé không để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng đoạn clip một lần nữa nhắc nhở người lớn cần hết sức cẩn thận trong việc trông nom con trẻ.

Dù đã làm anh, làm chị nhưng các bạn nhỏ vẫn chưa ý thức được hành động của mình có thể làm em đau hay gây nguy hiểm cho em. Do đó, bố mẹ tuyệt đối không để trẻ chơi cùng nhau mà không có sự giám sát của người lớn. Đồng thời thường xuyên nói chuyện, nhắc nhở con lớn về những hành động có thể khiến em bé bị đau để bé ghi nhớ.

Hiện đoạn clip vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý của mọi người.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Nhịp sống Việt