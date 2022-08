Dãy ki-ốt ở Bình Dương cháy dữ dội trong đêm

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h30 hôm nay (4/8) tại khu vực gần chợ đêm thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ một ki-ốt bị chập điện. Các tiểu thương sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do ki-ốt chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các ki-ốt liền kề.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều các phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng loạt ki-ốt.

Khói lửa bao trùm khu vực

Biển lửa đỏ rực trong đêm

Do chợ chứa nhiều đồ, các ki-ốt gần nhau nên lửa lan nhanh kèm theo tiếng nổ khiến người dân hoảng loạn.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

Ki-ốt bị thiêu rụi trong biển lửa

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều ki-ốt gần chợ đêm

Clip hiện trường vụ cháy

