Đau xót lễ tang Thượng úy công an hy sinh trong lúc vây bắt tội phạm ma túy

Sáng 23/3, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong và gia đình đã tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương tại nhà riêng của Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991), trú xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.