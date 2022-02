Đầu tư 684 tỷ đồng làm đường giao thông tại Nghệ An

Trong tỉnh

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ, đợt 2) với tổng mức đầu tư 684,431 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Dự án do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư.