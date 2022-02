Đầu năm, thăm đàn hổ trong vụ giải cứu 17 cá thể trong nhà dân

Trước đó, sáng 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Cùng ngày, số hổ nói trên đã được vận chuyển tới Khu sinh thái Mường Thanh tại Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) gửi chăm sóc, phục vụ công tác điều tra.