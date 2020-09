Trước đó, vào khoảng 19h ngày 14/7/2020 tại xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) công an Quỳ Hợp đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1991) trú tại xóm Liên Hiệp, xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ gồm 10kg ma túy dạng đá, 1 xe ô tô và một số tang vật liên quan khác.

Video - Đánh sập đường dây 10 kg ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay ở Quỳ Hợp

Manh mối

Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: Ngay sau khi phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới Lào đi qua địa bàn huyện Quỳ Hợp trung chuyển vào các tỉnh miền nam để tiêu thụ vào thời gian đầu tháng 5/2020. Các đối tượng trong đường dây này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lại thường xuyên thay đổi địa điểm di chuyển, lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, rừng sâu, khi phát hiện có động tĩnh các đối tượng lẩn trốn ngay, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng công an… Trước tình hình đó, Lãnh đạo công an huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo xác lập và quyết tâm phá thành công chuyên án ma túy 620M lớn nhất từ trước đến nay.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Thắng bị bắt giữ.

Với lực lượng nòng cốt, chủ công trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy, các cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy (HS-KT-MT) đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức thu thập thông tin trên diện rộng, có liên quan đến hoạt động tội phạm về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy để đưa ra các kế hoạch, phương án tác chiến nhằm đấu tranh, ngăn ngừa loại tội phạm xuyên biên giới này.

Qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, vào ngày 14/7, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện đối tượng Nguyễn Sỹ Thắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, mọi di biến động của Thắng đã lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát.

Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ trong ngày 14/7, các trinh sát đã thu thập đầy đủ thông tin cũng như xác định rõ y là đối tượng thường xuyên giao dịch chuyển tiền vào tài khoản cho các đối tượng ở Lào tại các ngân hàng để mua bán, lén lút vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới Lào-địa phận giáp huyện Tương Dương về qua địa bàn huyện Quỳ Hợp trung chuyển vào các tỉnh miền Nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời bất chính.

Khám xét tại hiện trường xe trung chuyển ma túy.

Tiến hành củng cố các thông tin, tài liệu liên quan, xét thấy có căn cứ, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã quyết định xác lập chuyên án 620M nhằm tập trung lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ. Với lực lượng nòng cốt là Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT, Ban chuyên án nhanh chóng chia làm nhiều mũi công tác, chia ra các khu vực “nóng” để theo dõi, bám di biến động của Nguyễn Sỹ Thắng. Quá trình đeo bám, Ban chuyên án xác định hắn vừa nhận 1 lượng ma túy lớn, chia số ma túy này vào 2 thùng xốp gồm một thùng có 9 kg và một thùng có 1kg tại biên giới Lào - địa phận giáp huyện Tương Dương và chuẩn bị thuê xe để tiêu thụ. Do vậy, Ban chuyên án đã tiến hành họp bàn phương án tác chiến cụ thể; bố trí các Tổ công tác mật phục tại địa điểm có địa hình thuận lợi cho việc bắt giữ cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn cho toàn lực lượng và người dân xung quanh.

Cất vó

Khi thuê xe ô tô di chuyển số ma túy trên về đến Quỳ Hợp vào trưa cùng ngày, các trinh sát báo về Thắng chỉ đưa một 1 kg túy đã chia sẵn ở biên giới ra tiêu thụ ngay tại địa bàn để lấy tiền tiêu xài và 9 kg còn lại y gửi vào miền Nam tiêu thụ lại không có ở địa bàn Quỳ Hợp. Bài toán đặt ra cho Ban chuyên án lúc này phải đấu trí căng não, lăn lộn giữa vòng vây để tróm gọn toàn bộ số ma túy 10kg đó. Bởi Ban án đã lường trước rằng nếu quyết định phá án lúc đó chỉ được 1 kg, nên đã quyết định thay đổi thời gian phá án vào chập tối, tiếp tục theo dõi, bán sát y đến đoạn Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) thấy y liên lạc với một xe khách đang lưu thông để gửi “hàng” vào Nam, xe khách không nhận thì y quay trở lên Quỳ Hợp đến chộ gần ngã ba C8-Minh Hợp (Quỳ Hợp) y gọi xe khách ở xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) đi vào Nam, khi đó có xe trung chuyển của nhà xe đến chờ đón, y lấy xe máy đi chở một thùng xốp đã gửi trước đó và đã gửi lên xe trung chuyển, còn một thùng xốp 1 kg y đưa ngược trở lên Quỳ Hợp. Lúc này, Ban chuyên án mới quyết định “găng lưới” để bắt.

Tang vật thu giữ 10 kg ma túy dạng đá của đối tượng Nguyễn Sỹ Thắng.

Theo như kế hoạch đã định sẵn, lúc này các tổ công tác đã có mặt ở các địa bàn, một tổ theo dõi chộ nhà xe ở Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn), một tổ bán theo xe trung chuyển và một tổ công tác bám theo y đến khi có lệnh bắt tổ công tác đã bắt Thắng tại cầu Dinh (Tam Hợp-Quỳ Hợp) thu giữ 1 kg ma túy đá. Sau đó tổ tiếp theo tiến hành khám xét xe trung chuyển thu giữ thêm 9kg ma túy đá. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Thắng ngoan cố, quanh co hòng chối tội. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh quyết liệt cùng nhiều chứng cứ, tài liệu liên không thể chối cãi quan mà Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT đưa ra y đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp 50 triệu đồng cho tập thể Công an huyện vì đã khám phá thành công chuyên án thu giữ 10 kg ma túy dạng đá.

Hiện lực lượng Công an huyện đã chuyển hồ sơ cho các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng chuyên án làm rõ hành vi các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo qui định của pháp luật. Việc phá thành công chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay xẩy ra trên địa bàn huyện Quỳ Hợp thêm một lần nữa khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy của lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Trao thưởng của Bộ công an, Công an tỉnh cho công an Quỳ Hợp vì đã khám phá thành công chuyên án thu giữ 10 kg ma túy dạng đá.

Ghi nhận thành tích khám phá thành công chuyên án, Bộ công an, lãnh đạo công an Tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã trao thưởng cho tập thể Công an huyện Quỳ Hợp với tổng trị giá 80 triệu đồng vì đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm khi đấu tranh, khám phá thành công 1 chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 10 kg ma túy dạng đá.

Tác giả: Phan Giang-Trung Hiếu

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An