Danh sách 27 cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong 6 tháng

Thông tin từ phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra mới đây cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so cùng kỳ năm trước).

Trong số 27 cán bộ nêu trên, có 2 trường hợp bị khai trừ Đảng là ông Chu Ngọc Anh - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cấp có thẩm quyền xác định hai ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, hai Ủy viên Trung ương khác bị cảnh cáo là ông Nguyễn Thành Phong - nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Ông Chu Ngọc Anh (trái) và ông Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: Tiến Tuấn).

23 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật còn lại gồm:

Ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (nhiệm kỳ 2016 - 2021): Kỷ luật cảnh cáo.

Ông Võ Thành Thống liên quan đến vi phạm của Ban cán sự đảng UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Ban cán sự đảng UBND thành phố Cần Thơ (nhiệm kỳ 2016-2021) đã vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện; nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

Trung tướng Đỗ Quyết - nguyên Giám đốc Học viện Quân y: Kỷ luật "cách tất cả các chức vụ trong Đảng".

Thiếu tướng Hoàng Văn Lương - nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y: Kỷ luật "cách tất cả các chức vụ trong Đảng".

Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y: Kỷ luật cảnh cáo.

Các ông Đỗ Quyết, Hoàng Văn Lương, Nguyễn Viết Lượng liên quan đến vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay: Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, lãnh đạo Học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kít xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình: Kỷ luật cảnh cáo.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ.

Ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Trần Nam - nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Kỷ luật cảnh cáo.

Ông Lê Tuấn Phong và ông Nguyễn Trần Nam bị kỷ luật theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 12 (tháng 3/2022) về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức, cá nhân.

Ông Đặng Công Huẩn - ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Kỷ luật khiển trách.

Ông Vũ Văn Họa - ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kỷ luật khiển trách.

Cơ quan kiểm tra xác định ông Đặng Công Huẩn và ông Vũ Văn Họa đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận.

Ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận: Kỷ luật khiển trách.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận: Kỷ luật cảnh cáo.

Ông Lê Tiến Phương - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Kỷ luật "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng".

Ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: các ông Huỳnh Văn Tí, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tiến Phương, Nguyễn Ngọc Hai có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Trung tướng Hồ Thanh Đình - nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an): Kỷ luật khiển trách.

Ông Hồ Thanh Đình được xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.

Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an): Kỷ luật cảnh cáo.

Ông Tống Mạnh Chinh đã vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Ông Phạm Công Tạc - cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 7/6, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Phạm Công Tạc. Ông Tạc bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế: Kỷ luật cảnh cáo.

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế: Kỷ luật khiển trách.

Ông Nguyễn Trường Sơn và ông Đỗ Xuân Tuyên liên quan đến những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Y tế theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 13 (tháng 3/2022).

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an): Kỷ luật khiển trách.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Thế Quyết đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng và thanh lý một số hợp đồng kinh tế.

Ông Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Kỷ luật cảnh cáo.

Ông Phạm Đình Cự - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Quang Thành - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kỷ luật khiển trách.

Các ông Trần Hữu Thế, Phạm Đình Cự, Nguyễn Quang Thành bị kỷ luật theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 16 (tháng 6/2022) về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tại Kỳ họp thứ 17 (tháng 7/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua đó, cơ quan kiểm tra nhận thấy: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, các cấp có thẩm quyền đã kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. 5 cựu ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật gồm ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM và ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, cùng bị khai trừ ra khỏi Đảng; Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - bị kỷ luật khiển trách; ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - bị kỷ luật cảnh cáo. Ngoài ra, 5 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII gồm các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - bị kỷ luật khai trừ Đảng; các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt bị kỷ luật cảnh cáo.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí