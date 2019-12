Đánh bạc tại trụ sở, Bí thư và Phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Ông Lê Quang Hùng – Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã họp, thống nhất và quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành, cách chức Đảng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Hợp Thành đối với ông Nguyễn Đình Pho - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thành.

Ngoài ra, Ban thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn hướng dẫn Hội đồng nhân dân xã Hợp Thành tiến hành các bước theo quy định để bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Hợp Thành với ông Lê Đình Sơn và UBND huyện Triệu Sơn tiến hành thủ tục ra quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Đình Pho. Nguyên nhân do các cán bộ này đã có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh liêng tại trụ sở UBND xã Hợp Thành.

Ông Lê Đình Sơn (người đeo kính ngoài cùng bên trái) tham gia đánh bạc tại trụ sở ủy ban xã bị người dân quay clip lại tố cáo lên cơ quan chức năng.

Trước đó, một người dân địa phương quay lại đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người đánh bạc tại trụ sở UBND xã Hợp Thành tới các cơ quan chức năng. Trên chiếu bạc có nhiều tờ tiền Việt Nam đồng, với nhiều mệnh giá khác nhau.

Đặc biệt, những người trong clip trên có ông Lê Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Đình Pho - Phó chủ tịch UBND xã, ông Hà Đăng Trường - Trung đội trưởng trung đội Dân quân thôn Diễn Hòa, ông Nguyễn Đình Dũng - bảo vệ UBND xã, ông Bùi Đình Lực - dân quân xã và Lê Đức Thịnh và một cựu Phó chủ tịch HĐND xã Hợp Thành.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Do chưa đến mức độ xử lý hình sự, nên Công an huyện Triệu Sơn đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Sơn, ông Pho và 4 người còn lại với mức phạt 1,5 triệu đồng/người về hành vi đánh bạc.