Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hội nghị Quân chính năm 2020

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.



Năm 2020, Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020. Nhất là trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Chỉ tiêu giao quân hoàn thành 100% kế hoạch.



Đánh giá cao những thành tích trong năm 2020, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.



Đó là phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền để làm tốt quản lý nhà nước về quốc phòng; tập trung xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ; tiếp tục triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch tác chiến bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Đại hội 13 của Đảng cũng như Tết Nguyên đán Tân Sửu. Hoàn chỉnh kế hoạch phương án huy động nhân lực tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; Nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, phối hợp tốt với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả tình hình quốc phòng – an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.



Cũng trong sáng nay, Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021./.

Tác giả: Thanh Nhàn – Hữu Song

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn