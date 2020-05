Đáng sợ hơn cả "đi đường quyền", cô vợ này khiến MXH "dậy sóng" nhưng lạ nhất là thái độ của ông chồng ngồi ngay cạnh

Người xưa thường nói "bát đũa còn có lúc xô, huống hồ là vợ chồng", ý muốn nói đến mối quan hệ giữa 2 vợ chồng, dù có yêu đấy, có thương đấy, nhưng bảo không bao giờ cãi vã, chẳng bao giờ mâu thuẫn là điều hiển nhiên không thể.

Tuy nhiên, cái quan trọng nhất chính là cách xử lý khi cãi nhau của hai vợ chồng, nếu khéo léo, mềm mỏng nó có thể khiến vợ chồng nhanh chóng làm hòa, còn không thì cuộc "khẩu chiến" ắt hẳn sẽ diễn ra và kéo dài khiến đôi bên cùng mệt mỏi.

Bởi trong khi tức giận, người ta thường không kiểm soát được câu nói và hành động của mình. Vì thế tốt nhất trong những lúc như vậy thì nên giữ bình tĩnh để không làm tổn thương người khác. Chẳng thế mà người xưa thường có câu "cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê", ý nói sự nhún nhường giữa các cặp đôi trong đời sống vợ chồng.

Clip cô vợ đập phá đồ đạc đang được share rầm rộ trên mạng xã hội

Mới đây, cũng xoay quanh chủ đề này, một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ chẳng rõ vì lý do gì mà liên tục thẳng tay đập phá đồ đạc trong nhà. Người đàn ông ngồi đó cũng chứng kiến 1 cách bất lực nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, người phụ nữ (được cho là vợ) đang hết sức mất bình tĩnh, chị đi quanh bếp và thẳng tay ném hết rổ bát đĩa xuống nền nhà, rồi quăng, đập nhiều đồ đạc khác với vẻ mặt vô cùng tức giận.

Người vợ tức giận, quăng quật đồ đạc vỡ tan

Trong khi đó, đáng chú ý là hình ảnh người đàn ông (được cho là chồng) vẫn dửng dưng như "tàng hình" ngồi kế bên bàn ăn, không 1 chút phản ứng nào trước động thái của vợ.

Người chồng gây chú ý đặc biệt khi ung dung trước "cơn thịnh nộ" của vợ

Sau khi "xả" hết cơn tức, người phụ nữ liền bỏ đi, để lại bãi chiến trường bát đĩa vương vãi toàn đống đổ nát.

Mặc dù chưa rõ mâu thuẫn là gì khiến người vợ tức giận đến đỉnh điểm như vậy nhưng sau khi được đăng tải, đoạn clip đã tạo nên nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Người thì cho rằng, có lẽ do người chồng kia đã làm điều gì có lỗi lớn lắm nên mới khiến người vợ "nổi cơn thịnh nộ" như vậy. Và có lẽ, chỉ khi giải toả được thì cơn giận dữ mới nhanh lắng xuống.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, dù có giận nhau hay bức xúc thế nào đi nữa, là người phụ nữ, là người vợ vẫn nên kiềm chế. Bởi suy cho cùng, đập phá chỉ giải quyết được cơn nóng giận tức thời, còn đồ đạc vẫn phải tự tay sắm lại, mọi chuyện thậm chí có thể bị đẩy đi xa hơn...

Quả thật, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", gia đình nào cũng có lúc xảy ra chuyện nọ, chuyện kia. Thế nhưng suy cho cùng, điều căn bản nhất vẫn là cách xử lý của mỗi cặp đôi. Bởi trong khi tức giận, người ta thường không kiểm soát được câu nói và hành động của mình. Vậy nên những lúc tranh cãi, 2 vợ chồng cần giữ bình tĩnh để không làm tổn thương người khác.

Trong những tình huống thế này, chẳng ai cho ai được lời khuyên chính xác, cứ "liệu cơm gắp mắm", miễn là biết ý nhau để gia đình không còn những căng thẳng không đáng có!