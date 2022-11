Đang lái xe thì cánh cửa bỗng dưng xuất hiện, cặp đôi gây ra cảnh tượng khiến dân mạng 'dở khóc dở cười'

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại một tình huống "dở khóc dở cười" của cặp đôi trẻ tuổi khi không làm chủ được tốc độ lúc lái xe máy.

Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, cô gái là người cầm lái còn chàng trai ngồi phía sau. Cả 2 không đội mũ bảo hiểm và phóng xe với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ, cô gái đã lao xe tông thẳng vào một tiệm thuốc tây.

Cú tông mạnh khiến cánh cửa tiệm thuốc này bung ra. Cặp đôi ngã xuống đường, lộ rõ vẻ đau đớn, tuy nhiên, cả 2 dường như không gặp chấn thương nào nghiêm trọng, vẫn có thể đứng dậy sau vụ việc.

Your browser does not support the video tag.

Đáng chú ý, thái độ ngơ ngác của cặp đôi khiến dân mạng vừa buồn cười vừa không khỏi ngán ngẩm. Sự coi thường luật giao thông và sự thiếu cẩn trọng khi lái xe của cặp đôi bị dân mạng chỉ trích rất nhiều sau vụ việc.

"Đang đi thì cánh cửa tự nhiên xuất hiện, tông vào luôn cho bỏ ghét hả anh chị. Chẳng hiểu sao lại đi đứng kiểu như thế, quá nguy hiểm"

"May mắn là không sao nhé, nhưng đi xe mà phóng nhanh, không đội mũ bảo hiểm như thế thì không thể nào bênh được. Thực sự"

"Tự nhiên tiệm thuốc tây bị lãnh hậu quả oan ức, đang yên đang lành đổ sập cả cửa tiệm người ta. Các bạn trẻ làm ơn đừng vô ý thức như vậy nữa được không?", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn