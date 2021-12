Đang đứng mua nước, gái xinh bỗng tụt quần đến gối khiến người xung quanh há hốc

Những hành động nhạy cảm, phản cảm nơi công cộng thường được mọi người giữ ý, tránh mắc phải. Thế nhưng mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái có hành động nhạy cảm khiến nhiều người xung quanh ngỡ ngàng.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip về hành động của cô gái gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ thể, cô gái đang đứng mua nước thì nhớ ra mình để tiền trong túi quần trong, lúc này cô gái không hề ngần ngại mà có hành động tụt quần dài bên ngoài xuống đến đầu gối trước mặt rất nhiều nam giới, đàn ông từ lớn tuổi đến thanh niên.

Ngay sau khi cô gái có hành động này, nhiều người xung quanh không khỏi “đỏ mặt”, ngỡ ngàng trước hành động của cô gái. Dù có mặc quần cộc bên trong nhưng hành động nhạy cảm trước mặt nhiều nam giới, thậm chí là người lớn tuổi cũng khiến nhiều người tranh cãi.

Cô gái có hành động tụt quần nơi công cộng, trước mặt nhiều người đàn ông, có cả người lớn tuổi gây tranh cãi dữ dội.

Sau khi mua nước xong, cô gái lại kéo quần lên và đi luôn. Lúc này, anh chàng bán nước cũng kéo quần dài bên ngoài xuống để cất tiền vào túi quần trong và để quần dài dưới gối đi tiếp.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số bày tỏ không đồng tình với cách làm này của cô gái.

Anh chàng bán nước sau đó cũng bắt trước hành động tụt quần này.

Một số ý kiến cho rằng, cô gái vẫn có thể lấy tiền trong túi quần trong mà không phải kéo quần xuống đến gối trước mặt nhiều người như vậy.

Một số người khác thì cho rằng, có lẽ cô gái và anh chàng bán nước này chỉ đang quay clip câu view trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không nên mang người lớn tuổi ra làm trò đùa trước những hành động nhạy cảm, tụt quần như vậy.

Hiện đoạn clip vẫn đang khiến dư luận tranh cãi dữ dội.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn