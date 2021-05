Đang chuẩn bị đồ ăn, chủ cửa hàng thất kinh khi nam thanh niên lao thẳng xe máy vào nhà

Mới đây, một đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc xe máy tông thẳng vào nhà đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Cụ thể thời điểm đó, 2 người đang đứng ở quầy chuẩn bị đồ ăn thì bỗng một nam thanh niên chạy xe máy tay ga lao thẳng vào phía trong. Chiếc xe máy đã xô đổ bàn ghế trong quán, khiến bát đĩa rơi vỡ tan tành.

Cú tông mạnh khiến 2 người chủ nhà giật mình đứng nép vào trong, rồi sau đó phải ra tay giúp đỡ thì chiếc xe máy mới dừng hẳn lại được.



Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc