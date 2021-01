Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổng kết công tác Đảng năm 2020

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, ,UBND tỉnh, cùng sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nhiệm vụ công tác đề ra.

Chỉ đạo xây dựng, ban hành 02 nghị quyết, hơn 1.200 văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương của cấp trên về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng, hậu cần; triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp giữ vững an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt đã bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành quyết định, kết hoạch tổ chức 07 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát chuyên đề tại Công an các đơn vị, địa phương, nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vượt các mục tiêu, chỉ tiêu với yêu cầu đề ra, qua đó củng cố việc xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu, năm 2020, Công an Nghệ An vinh dự được Chính phủ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua"; Đảng bộ Công an tỉnh được Ban thường vụ Tỉnh ủy xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và tặng Bằng khen "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu".

Đảng ủy Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho 2 Đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả mà các cấp uỷ Đảng đã đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ năm 2021, Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động.

Dịp này, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 2 Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 cho Phòng Tham mưu và Phòng An ninh đối nội.

Tác giả: Đức Vũ – Vương Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân