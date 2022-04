Dẫn người yêu về quê chơi, người đàn ông 35 tuổi bị công an bắt vì lý do bất ngờ

Pháp luật

Chiều 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Cẩm Tâm vừa phối hợp cùng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Cẩm Thủy bắt giữ Trương Văn Khanh (SN 1987; ở huyện Khánh V ĩnh, tỉnh Khánh Hoà).