Dân mạng kêu gọi ngừng lưu hành MV mới của Sơn Tùng M-TP có cảnh tự tử

MV There is no one at all ra mắt tối 28/4 của Sơn Tùng M-TP đang tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đó là lời tự sự của một chàng trai mới lớn bị bỏ rơi từ nhỏ, luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, chưa từng biết đến yêu thương. Cậu bất mãn và chán ghét cuộc sống, thường xuyên gây rối, bị đuổi đánh, bị cả xã hội quay lưng. Ở đoạn cuối, nhân vật này nhắc đi nhắc lại "không một ai cả" và nhảy từ lầu cao xuống trong sự tuyệt vọng.

Trong bối cảnh các vụ thanh thiếu niên tự sát liên tục xảy ra gần đây, đoạn kết của There is no one at all khiến nhiều phụ huynh lo lắng, sợ hãi. Sáng 29/4, một làn sóng chỉ trích bùng nổ trên mạng xã hội.

Một cảnh trong MV.

Nhiều phụ huynh cho biết họ sợ đến mức tạm cấm con mình xem MV mới của Sơn Tùng: "Chưa biết xử trí ra sao, biện pháp cấp bách của tôi là cấm bọn trẻ xem nó, rồi tính tiếp"; "Con tôi sốt ruột nhấp nhổm cả tối để chờ đợi 'There's no one at all' ra mắt; còn tôi kinh hãi khi tò mò xem thử, để rồi ước gì con mình chưa từng xem nó. Tôi đã nói với con đừng xem nữa"...

"Quá độc hại và nguy hiểm. Sơn Tùng có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ rất lớn, fan cực đông, điều gì sẽ xảy ra nếu như những cậu bé khác cũng đang cảm thấy mình bị bỏ rơi muốn bắt chước MV này?"; "Nghệ sĩ làm MV thế là là quá vô trách nhiệm, hậu quả ai chịu trách nhiệm?"; "Sao lại có thể lưu hành một sản phẩm âm nhạc có thông điệp độc hại như vậy?"; "Sơn Tùng đu trend bất chấp vậy sao? Thế này là cổ súy cho việc tự tử rồi"... là những bình luận phổ biến.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người đăng status kêu gọi cơ quan quản lý văn hóa vào cuộc xem xét, thẩm định tác phẩm mới này của Sơn Tùng và cấm phát hành. Những người khác cho rằng bản thân nam ca sĩ nên tạm gỡ bỏ There is no one at all khỏi các nền tảng nghe nhạc.

Rất nhiều dòng trạng thái tương tự được đăng trên mạng xã hội sáng 29/4.

"Tôi đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xem MV này có vi phạm điều luật nào không"; "Nội dung như vậy là xấu độc, cơ quan quản lý cần nhanh chóng ra quyết định cấm lưu hành 'There is no one at all' trước khi nó gây ra những hệ lụy thảm khốc"; "Trong khi cơ quan chức năng chưa kịp phản ứng, tôi nghĩ Sơn Tùng M-TP cần thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, trước hết bằng việc gỡ bỏ MV này khỏi các nền tảng, nếu muốn lưu hành tác phẩm thì phải cắt bỏ đoạn đó, chỉnh sửa lại cho phù hợp rồi mới đưa lên lại"; "Đừng chờ ai cấm, chính Sơn Tùng phải dừng lưu hành MV để không gây hại cho những đứa trẻ"...

Sau 12 tiếng phát hành, MV There Is No One At All của Sơn Tùng có mặt tại vị trí #1 trending Youtube Việt Nam ở cả hạng mục chung và âm nhạc. Điều này khiến công chúng càng lo sợ về ảnh hưởng xấu của nó đối với lớp trẻ.

Tác giả: Minh Hà

Nguồn tin: Báo VTC News