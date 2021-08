Đàm Vĩnh Hưng tuyên chiến với bà Phương Hằng: Cho kiểm tra tài khoản, không đúng 96 tỷ thì mời chị xoè ra 1 viên kim cương real!

Sau khi liên tục bị bà Phương Hằng réo tên vào lùm xùm từ thiện, thậm chí còn cho rằng anh cố ý ăn chặn 96 tỷ đồng từ thiện, sáng nay (ngày 25/8), Đàm Vĩnh Hưng chính thức đăng tải đoạn clip dài nhằm lên tiếng đính chính trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ bộc bạch: "Trước tiên Hưng khẳng định Hưng có nghe và ekip gửi vài cái link không đúng sự thật về Hưng, Hưng thấy rất buồn cười. Không hiểu sao người ta có thể trắng trợn dựng chuyện bịa đặt một cách không ngượng miệng mà không sợ gì cả. Tôi cũng thật sự ước mơ mình có giấc mơ, ngủ dậy thấy trong tài khoản có con số to đùng vậy, chắc chắn tôi sẽ làm được nhiều việc lắm. Ít nhất là tôi có thể chia sẻ cho người nghèo thật sự, giúp cho bà con, học sinh và đồng nghiệp của tôi".

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng sau loạt ồn ào về từ thiện, bị bà Phương Hằng nhắc tên

Không chỉ vậy, anh cũng lên tiếng gửi lời nhắn nhủ đến bà Phương Hằng sau khi bị tố lươn lẹo trong việc làm từ thiện. Anh khẳng định bà Phương Hằng đã gán tội cho mình và nhắc đến cả 1,9kg sao kê tài khoản. Nam ca sĩ tuyên bố: "Tôi chấp nhận chơi với cô, khán giả của tôi không tin lời cô nói đâu. Và những người ở giữa lại càng không tin. Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ, tôi sẽ nhờ vả họ. Và chúng ta bắt đầu cuộc chơi".

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh có giữ đầy đủ chứng cứ về việc làm từ thiện minh bạch. Nếu anh để ra sai sót trong việc từ thiện, anh chấp nhận chịu sự trừng phạt từ pháp luật và công chúng. Còn ngược lại, viên kim cương của bà Phương Hằng kia sẽ thuộc về anh. Sau đó, anh sẽ lấy số tiền có được từ việc bán kim cương để đi làm từ thiện.

Đàm Vĩnh Hưng đặt ra một ván cược với bà Phương Hằng kia khi bị cô tố làm từ thiện không minh bạch

Bà Phương Hằng tiếp tục gây náo loạn Vbiz vì phát ngôn của mình

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bản thân luôn minh bạch trong việc từ thiện

