Đại úy Công an đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Như báo PLVN đã đưa tin, vào khoảng 1h 25 phút sáng ngày 10/3, đại úy Hoàng Duy Tính và đại úy Ngô Tiến Bình công tác tại Công an phường 12 (TP Vũng Tàu) cùng ông Nguyễn Văn A (bảo vệ dân phố) chạy trên hai xe máy đi tuần tra, đảm bảo an ninh địa bàn.

Tới khu vực trước số nhà 97 Phước Thắng, phường 12, TP. Vũng Tàu thì nhó công tác bị 1 xe ô tô 7 chỗ hiệu Huyndai BKS: 72A – 160.58 chạy với tốc độ trên 100km/h tông trúng.

Hậu quả, bảo vệ dân phố Nguyễn Văn A, đại úy Hoàng Duy Tính và đại úy Ngô Tiến Bình bị thương nặng. Cả ba được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó đại úy Tính bị chấn thương sọ não, xuất huyết não nên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, đối tượng lái ô tô tháo chạy ra khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm ô tô gây tai nạn.

Khoảng 10h ngày 10/3, tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT tại phường 8, thành phố Vũng Tàu) được người thân đưa đến Công an thành phố Vũng Tàu đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thu thừa nhận là người lái xe gây ra vụ tai nạn trên. Thu khai báo đã chạy với tốc độ khoảng 100km/h, do buồn ngủ nên đã lạc tay lái gây tai nạn. Trước đó một tuần, vào ngày 3/3, Huỳnh Ngọc Thu đã bị Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) tạm giữ bằng lái ôtô do chạy quá tốc độ.

Trải qua gần 2 ngày điều trị tích cực, mặc dù được đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên Đại úy Hoàng Duy Tính đã hi sinh vào lúc 21h ngày 12/3 tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đại úy Hoàng Duy Tính quê gốc Thanh Hóa nhưng đang sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Được biết, đại úy Tính là một cán bộ năng nổ trong công việc, kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm và luôn được đồng nghiệp quý mến. Đại úy Tính ra đi để lại người vợ trẻ và con nhỏ, là sự mất mát vô cùng lớn lao đối với gia đình cũng như lực lượng Công an phường 12.

Hiện cơ quan Công an TP. Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự với đối tượng Huỳnh Ngọc Thu để điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

