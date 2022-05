Đại gia nào sở hữu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hơn 65 tỷ ở Việt Nam?

Dù tạo ra nhiều phiên bản giới hạn nhưng triết lý của Rolls-Royce là không can thiệp động cơ, vì thế Rolls-Royce Phantom Tranquillity vẫn sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với trước.