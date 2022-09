Đà Lạt ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng chiều ngày 1/9

Một số khu vực mưa vừa đến to. Nhiệt độ tại TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C. Khu vực Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, có nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C, thấp nhất 18-20 độ C, tương tự Bảo Lâm và Bảo Lộc.