Cựu vụ trưởng trang thiết bị y tế bị khởi tố trong vụ Công ty Việt Á

Ngày 17/12, C03 khởi tố các bị can Phan Quốc Việt, Phạm Duy Tuyến và 5 người khác. Kết quả điều tra cho thấy Phan Quốc Việt đã thông đồng, cấu kết với lãnh đạo nhiều cơ sở y tế và đơn vị liên quan trên cả nước, trong đó có Hải Dương và Nghệ An, nhằm hợp thức hồ sơ chỉ định thầu. Mục đích để được cung ứng kit xét nghiệm. Cơ quan điều tra làm rõ Việt Á đã bán sản phẩm đến 62 tỉnh, thành phố với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Tại Hải Dương, công ty này ký 5 hợp đồng với tổng trị giá 151 tỷ đồng. Theo cáo buộc, sau khi bán mỗi kit với giá 470.000 đồng, Phan Quốc Việt đã chi "lại quả" ngoài hợp đồng cho ông Tuyến gần 30 tỷ đồng. Ngoài Hải Dương, Bắc Ninh đã mua hơn 20.000 bộ xét nghiệm PCR LightPower của Việt Á với giá 470.000 đồng/bộ, bằng với mức giá Việt Á bán cho CDC Hải Dương. Còn CDC Nam Định cũng mua 13.536 kit từ Công ty Việt Á với giá 509.250 đồng/bộ. Tổng giá trị thanh toán là hơn 6,8 tỷ đồng. Tại Nghệ An, từ đầu mùa dịch đến nay, CDC của tỉnh nhận kit xét nghiệm nCoV của Công ty Việt Á thông qua 4 gói thầu với giá trị 28 tỷ đồng để cung cấp vật tư, sinh phẩm (2 gói chỉ định giá trị 18,5 tỷ đồng, 2 gói còn lại đấu thầu rộng rãi).