Cùng các 'Chiến binh nhí' chiến đấu vì một trái tim khoẻ mạnh

Hoạt động này đã được thực hiện từ năm 1995 đến nay, với tổng ngân sách gần 7 tỷ đồng và hơn 1.200 trường hợp đã được hỗ trợ.

Bé Đoàn Ngọc Kim Ngân (sinh năm 2020, TP.HCM) cũng là một bệnh nhi tim bẩm sinh nhưng may mắn được gia đình phát hiện sớm. Khi bé được 7 tháng tuổi, chị Thu Trâm, mẹ của bé và gia đình đã nhận ra cơ thể Ngân có vẻ nhỏ hơn, tăng cân rất chậm so với những em bé ở cùng độ tuổi khác. Sau khi đưa con đến khám và tư vấn ở nhiều nơi, chị ngỡ ngàng khi biết cô con gái bé bỏng của mình đã mắc phải tình trạng kênh nhĩ thất – một dạng bất thường ở tim khá phổ biến ở trẻ nhỏ và cần phải được can thiệp phẫu thuật sớm. Nỗi lo lắng về bệnh tình của con lại càng lớn hơn vì trong gia đình chị đã có người thân mắc bệnh lý tim mạch.

Để con gái được chữa trị, gia đình chị Trâm phải tìm cách xoay sở kinh phí cho ca mổ hơn 80 triệu đồng. Đây là khoản tiền hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chị, khi mà thu nhập chính phụ thuộc vào công việc buôn bán rau củ tại chợ Hòa Bình của ba bé Ngân. Nhưng không bỏ cuộc, vợ chồng chị đã tìm mọi cách để con được chữa trị, được sống khỏe mạnh như các anh chị em của mình. Và may mắn đến với gia đình khi bé nhận được sự hỗ trợ kinh phí mổ tim từ chương trình của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM và Vinamilk.

Hình ảnh tươi tắn của bé Kim Ngân sau ca mổ tim thành công

“Bản thân em chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc cho Ngân và hai đứa con đầu, sinh năm 2013 và 2019. Tiền học của 2 đứa lớn đã là một gánh nặng với chồng em rồi. Rất may con của em đã được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM và Vinamilk tài trợ mổ tim. Nếu không có các nhà hảo tâm, em sẽ không có tiền mổ cho bé khi số tiền 80 triệu quá lớn, em thật lòng không biết phải làm sao…”, chị Thu Trâm xúc động chia sẻ.

Đối với các trường hợp bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, đa phần khi phát hiện bệnh thì đều cần được can thiệp phẫu thuật sớm và kiên trì điều trị để có cơ hội phục hồi tốt hơn. Như bé Lê Thanh Tú (sinh năm 2015, tỉnh Trà Vinh) cũng là trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ phẫu thuật nhờ chương trình của Vinamilk và Hội. Theo chia sẻ của gia đình, Thanh Tú phát bệnh khi mới 1,5 tháng tuổi và cũng từ đó, gia đình bắt đầu hành trình chạy chữa cho bé ở khắp nơi. Đến năm 2021, Tú tiếp tục được phẫu thuật tim nhờ sự hỗ trợ kinh phí từ Vinamilk.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Tú khi được xuất viện, ít ai có thể hình dung rằng, cậu bé chỉ mới 6 tuổi này là một “chiến binh nhí” thực thụ. Em ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, gặp bác sĩ nhiều hơn bạn bè nhưng luôn lạc quan, kiên cường để chiến đấu với bệnh tim bẩm sinh từ khi chỉ mới hơn 1 tháng tuổi. Nay con đã được về nhà với một trái tim khỏe mạnh hơn, được vui chơi, học tập như các bạn đồng trang lứa!

Bé Thanh Tú háo hức khi được xuất viện về nhà.

Trong nhiều năm qua, thông qua Hội bệnh nhân nghèo TP. HCM, Vinamilk đã mang đến thêm nhiều cơ hội để các em được sống khỏe mạnh, tiếp thêm động lực giúp những “trái tim bé nhỏ” kiên cường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Ông Nguyễn Quang Thái – Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk cho biết tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều trẻ bị bệnh tim bẩm sinh chưa được phẫu thuật, một phần là do chi phí cho một ca khám, điều trị bệnh tim bẩm sinh khá lớn. Chính vì vậy, Vinamilk mong muốn được trao cho các em những cơ hội được lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn mai sau.

“Khi nhìn thấy “các chiến binh nhí” chiến thắng bệnh tật, được trở về nhà, được học tập, vui chơi như những trẻ em khác, chúng tôi cảm nhận được đây chính là thành quả quý giá, là động lực để Vinamilk tiếp tục thực hiện các chương trình vì cộng đồng của mình, đặc biệt là các chương trình chăm sóc cho trẻ em, thế hệ tương lai của Việt Nam.”

Sự chung tay giữa Hội, bệnh viện và nhà hảo tâm như Vinamilk đã mang đến cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh những năm qua

Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hành động vì trẻ em, trong đó, ưu tiên chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe. Cụ thể như: Mang sữa đến với trẻ em khó khăn qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam; Tặng sữa giúp tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em bị tác động bởi Covid-19; Hỗ trợ học bổng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn (chương trình Cặp lá yêu thương); Hỗ trợ kinh phí uống sữa cho các em học sinh độ tuổi mầm non và tiểu học (chương trình Sữa học đường) …



Ước tính sẽ có hơn 1 triệu trẻ em sẽ được thụ hưởng lợi ích từ các chương trình của Vinamilk thực hiện trong năm nay. Các hoạt động này đều hướng đến mục đích giúp mọi trẻ em Việt Nam được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, giúp các em có cơ hội phát triển thể chất, trí tuệ để hướng đến tương lai khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

Đại diện Vinamilk trong một buổi đến thăm các bệnh nhi tại Viện tim Hà Nội

* Bài viết sử dụng hình tư liệu chụp trước ngày 26/04/2021

