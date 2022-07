Cụ ông bị phá ruộng dưa hấu làm đơn xin tha cho 'thủ phạm': 'Để các cháu thi tốt nghiệp THPT'

Liên quan vụ việc gia đình cụ ông Phan Văn Tôn bị phá hoại ruộng dưa hấu sắp đến kỳ thu hoạch, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phát hiện và tạm giữ 5 nghi can trong độ tuổi từ 17 - 22, đều ngụ huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sáng nay (6/7), trò chuyện với VietNamNet, ông Phan Văn Tôn cho biết, vợ chồng ông không biết chữ nên nhờ người viết đơn xin tha cho các cháu, để các cháu thi tốt nghiệp THPT.

“Tôi chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ gia đình của các cháu. Ở đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm”, ông Tôn tâm sự.

Vợ chồng ông bà Phan Văn Tôn

Trên trang fanpage Nghệ An mới đây cũng đăng tải đoạn clip ghi lại những chia sẻ của vợ chồng ông Phan Văn Tôn (ngụ thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu).

Trong đoạn clip, vợ chồng ông Tôn dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông bà thời gian qua. Ngoài ra, ông bà quyết định lựa chọn tha thứ cho nhóm thanh niên dù ruộng dưa hấu đã bị phá hoại, cùng với đó là công sức mà ông bà đã chăm sóc suốt nhiều tháng.

Vợ chồng ông Tôn cho biết sẽ làm đơn bãi nại để xin chính quyền tha cho các bạn trẻ bồng bột: các cháu còn nhỏ dại, không được học hành, chỉ dạy tử tế nên mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Ông Tôn từng thất thần khi thấy ruộng dưa hấu của gia đình bị phá hoại. Ảnh: Tiền Phong

Cặp vợ chồng già cũng chia sẻ rằng, nếu mình không tha thứ cho các cháu thì bố mẹ những đứa trẻ mới là người tổn thương nhiều nhất, hơn nữa, tương lai của các bạn trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

"Bọn trẻ nhỏ dại chưa biết cái gì, nên có phá hại nhà tôi. Chúng tôi sẽ tha thứ cho các cháu, chỉ hy vọng bố mẹ các cháu đến nhà nói lời xin lỗi là được", vợ chồng ông Tôn giãi bày.

Liên quan đến vụ việc này, cại cơ quan điều tra, các đối tượng nói trên thừa nhận hành vi phạm tội. Họ cho biết vào trưa 2/7, khi đi qua ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn, nhóm đối tượng trên có ý định ăn trộm dưa thì bị người dân phát hiện, nhắc nhở.

Trưa 3/7, sau khi đi uống rượu về các đối tượng tỏ thái độ bực tức nên quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn để đập phá nhằm trả thù.

Nguồn tin: saostar.vn