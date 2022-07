Cụ ông bị kẻ xấu phá hoại vườn dưa hấu được ủng hộ hơn 50 triệu đồng từ những người xa lạ

Vụ việc gia đình ông Phan Văn Tôn (xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị kẻ xấu phá hoại vườn dưa hấu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau khi thông tin vụ việc được báo chí đăng tải, nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tôn, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ cụ ông này.

Tối 4/7, trao đổi với báo Dân Việt, anh Dũng Nguyễn Quân (ở Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày anh đã đến nhà ông Phan Văn Tôn (ở xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) trao 52 triệu đồng do anh quyên góp, kêu gọi mọi người để ủng hộ ông Tôn sau khi ruộng dưa hấu bị kẻ xấu phá.

Nhiều người đã quyên góp, ủng hộ ông Tôn sau khi biết được hoàn cảnh gia đình ông. Ảnh: Dân Việt

Theo anh Dũng Nguyễn Quân, khi đến gặp trực tiếp anh thấy ông Tôn là người nhân hậu, hiền lành. Hoàn cảnh của ông Tôn cũng rất khó khăn, tuổi đã cao nhưng ông phải nuôi thêm 2 cháu nhỏ của người con gái không được bình thường.

“Ông ấy kể với tôi nhiều hôm không có tiền mua sữa cho cháu ăn đành phải lấy nước sôi pha với đường cho cháu uống. Nhìn 2 ông bà già nuôi 2 cháu nhỏ thấy xót xa. Khi nhận được số tiền hơn 52 triệu đồng ông Tôn rất xúc động và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ông lúc khó khăn”, anh Dũng Nguyễn Quân nói.

Ông Tôn từng khóc ngất khi chứng kiến vườn dưa bị phá hoại

Liên quan đến vụ việc ruộng dưa hấu sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình ông Tôn bị phá hoại, tối 4/7, Tuổi Trẻ Online thông tin, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ 5 nghi phạm.

Được biết, 5 nghi phạm liên quan đến cáo buộc hành vi trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản là Chu Văn C. (20 tuổi), Chu Minh N. (18 tuổi), N.T.T. (17 tuổi), Nguyễn Đức P. và Lê Trung T. (cùng 18 tuổi), ngụ xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hơn 1 ngày xảy ra vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã điều tra, xác định trưa 2-7, các nghi phạm trộm dưa hấu của một gia đình ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu thì bị phát hiện và được người dân nhắc nhở.

Đến trưa 3/7, do bực tức vì chuyện bị nhắc nhở, sau khi đi uống rượu về, nhóm thanh niên quay lại ruộng dưa hấu đập phá nát dưa hấu để trả thù.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo pháp luật.

